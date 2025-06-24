 
cityfood
cityeventi
lunedì 26 Gennaio 2026

TOP NEWS

CRONACA

Insicurezza nelle città: allarme Anci, serve un Patto Nazionale.

La crescente percezione di insicurezza nelle aree urbane italiane rappresenta una sfida complessa, che trascende la semplice questione della criminalità e si radica in un tessuto di fragilità socio-economiche e carenze strutturali. L'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha sollevato un campanello d'allarme cruciale: le iniziative governative, sebbene auspicabili, rischiano...

Confessione shock: Carlomagno ammette l’omicidio di Torzullo

L'eco di un'ammissione si propaga, un fiume di parole che sgorga da sei ore di interrogatorio. Claudio Carlomagno, in un confronto serrato con le autorità, ha confessato il tragico epilogo che ha spezzato la...

SPORT

Dzeko saluta Firenze: un addio amaro e un futuro in Bundesliga.

Un capitolo inatteso si chiude, lasciando un retrogusto amaro nel cuore dei tifosi fiorentini...

Naomi Osaka e l’abito-scultura: un inno alla forza e all’eleganza.

L'ingresso di Naomi Osaka all'Australian Open ha generato un'ondata di attenzione, non solo per...

SPORT

Battaglia del Sesso: Echi di un’Epoca tra Sabalenka e Kyrgios

L’eco di una sfida che trascende il semplice incontro sportivo risuona ancora oggi, riproposta...

Cremonese-Napoli: crocevia di ambizioni e sfide in Serie A

## La Cremonese ospita il Napoli: un crocevia di prospettive nel panorama calcistico italianoLa...
- pubblicità -

LAVORO

Welfare, la strategia di Amorim Cork Italia: crescere investendo nelle persone

(Adnkronos) - In un mercato del lavoro che evolve rapidamente, Amorim Cork Italia - principale filiale del Gruppo Amorim, prima azienda al mondo nella...

POLITICA

Scontro sulla Consob: Tajani smentisce accordi e accende la polemica

La presunta convergenza di vedute sulla nomina del presidente della Consob, paventata in seguito alla recente mancata approvazione nel Consiglio dei Ministri, si rivela una mera illusione. La smentita, inequivocabile e perentoria, giunge direttamente dal vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che definisce "falso" qualsiasi accenno a un "accordo di massima" preesistente.La questione, al centro di un acceso dibattito politico, si concentra sull'individuazione della figura che dovrà guidare l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari. La...

ECONOMIA

Sciopero del 17 novembre: Legittimo l’intervento del governo?

L'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volto a limitare drasticamente lo sciopero nazionale del 17 novembre 2023, riducendolo a sole quattro ore e imponendo la precettazione, solleva interrogativi significativi in merito alla sua legittimità e alla correttezza del processo decisionale seguito. La misura, pur mirante a mitigare...

Trump: Preoccupazione tra le élite economiche globali

Un'analisi diffusa tra le élite economiche di sei nazioni appartenenti al Gruppo dei Ventuomini rivela un diffuso sentimento di preoccupazione riguardo alle conseguenze della presidenza Trump sull'equilibrio economico mondiale e sul benessere della popolazione....

CULTURA

Berlinale 2024: Cinema, Ribellione e Voci dal Mondo

La Berlinale, cuore pulsante del cinema mondiale, si appresta a illuminare la capitale tedesca con la sua 76ª edizione, un crogiolo di voci, visioni e talenti provenienti da ogni angolo del pianeta. La dichiarazione della direttrice artistica, Tricia Tuttle, non è un mero invito all'entusiasmo, ma un'affermazione coraggiosa che...

Un Gigante della Moda: Camera Ardente, Eredità e Mito

L'eco della scomparsa di un gigante della moda continua a risuonare, trasformando la sua figura in un'icona quasi mitologica. La frase di Alessandro Michele, oggi direttore creativo di Valentino, cattura l'essenza di questo sentimento...

PUBLI-REDAZIONALI

- pubblicità -

SALUTE

Australian Open, medico-fisiatra: “Sinner ai quarti grazie a un recupero rapido, vi spiego i segreti”

(Adnkronos) - Jannik Sinner supera Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open 2026 e vola ai quarti del primo Slam stagionale. Nessuno...
- pubblicità -
- pubblicità -

MONDO

- pubblicità -

MOTORI

Galleria di Base del Brennero, l’opera che rivoluziona i collegamenti tra Italia e Austria

(Adnkronos) - La Galleria di Base del Brennero collegherà...

Ricambi auto: alta fiducia nelle officine ma poca consapevolezza

(Adnkronos) - Gli automobilisti italiani continuano ad affidarsi con...

SOstenibilità

Materie prime seconde, la crisi parte dalla plastica

(Adnkronos) - Il riciclo in Europa ha assunto una...

Economia circolare, Giovannini (ASviS): “Puntare su regole omogenee e innovazione”

(Adnkronos) - “Siamo leader in economia circolare ma per...
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap