10 anni dopo il sisma 2016: un cammino di ricostruzione e speranza.

Il decimo anniversario della sequenza sismica che ha scosso le Marche e il centro Italia, a partire dal tragico evento del 24 agosto 2016 e culminato nel catastrofico terremoto del 26 ottobre 2016, segna un momento cruciale di riflessione e celebrazione.

Non si tratta semplicemente di un anniversario, ma di un punto di passaggio che ci invita a misurare i progressi compiuti nella complessa e dolorosa opera di ricostruzione, e a definire le sfide che ancora attendono il territorio.

La ricostruzione, lungi dall’essere un processo lineare e privo di ostacoli, si è configurata come un percorso intricato, costellato di ritardi, difficoltà burocratiche e nuove esigenze emerse nel tempo.

Tuttavia, oggi possiamo constatare un’inversione di tendenza, una fase più compiuta che vede migliaia di famiglie rientrare nelle proprie abitazioni ristrutturate o ricostruite, cantieri attivi e in avanzato stato di completamento, e interi borghi che ritornano a pulsare di vita, riconquistando la propria identità culturale e sociale.

Questo sforzo collettivo, che coinvolge istituzioni, enti pubblici, professionisti e comunità locali, si è concretizzato in un modello di ricostruzione che non mira solo a ripristinare lo status quo ante, ma a costruire un territorio più resiliente, sicuro e sostenibile.

L’approccio adottato si fonda sulla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, sull’innovazione tecnologica nella costruzione antisismica, e sulla promozione di un’economia locale diversificata e orientata alla qualità.

Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, sottolinea come il cammino intrapreso cinque anni fa, un impegno solenne preso di fronte a una comunità ferita e provata, sia stato mantenuto con ancora maggiore determinazione nel secondo mandato.

La sinergia tra Governo, Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Regione, Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR), sindaci e cittadini rappresenta il cuore pulsante di questa operazione complessa, che richiede un gioco di squadra impeccabile e una visione condivisa.

Il sisma del 2016 ha lasciato una cicatrice profonda nel tessuto sociale ed economico delle Marche, una ferita che impiega tempo a rimarginarsi.

Tuttavia, questo evento tragico ha anche rivelato la straordinaria resilienza e la forza d’animo dei marchigiani, la loro capacità di reagire alle avversità e di ricostruire un futuro migliore.

La ricostruzione non è solo una questione di muri e tetti, ma anche di ritessere legami sociali, di recuperare la fiducia nel futuro e di preservare l’identità culturale di un territorio.

È imperativo ora accelerare ulteriormente i processi decisionali, semplificare le procedure burocratiche e garantire un flusso costante di risorse finanziarie per affrontare le sfide che ancora attendono il territorio.

La competitività delle Marche dipende dalla capacità di completare la ricostruzione in tempi ragionevoli e di promuovere lo sviluppo di un’economia locale dinamica e innovativa, in grado di attrarre investimenti e creare nuove opportunità di lavoro.

La memoria del sisma del 2016 deve servire da monito per il futuro, spingendoci a investire in prevenzione, in sicurezza e in una cultura della resilienza che possa proteggere il nostro territorio da nuove calamità.