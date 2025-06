118 Macerata: Tablet all’Avanguardia per Emergenze Digitali

Innovazione digitale al servizio dell’emergenza: il 118 di Macerata all’avanguardiaL’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Macerata introduce un’innovazione radicale nel sistema di soccorso del 118, equipaggiando le ambulanze con tablet di ultima generazione. Questa iniziativa, presentata ufficialmente durante una conferenza stampa, segna un punto di svolta nell’ottimizzazione dei tempi di risposta e nell’accuratezza degli interventi di emergenza-urgenza, posizionando la regione Marche come leader nazionale nell’adozione di tecnologie avanzate per la sanità.Il nuovo dispositivo non è semplicemente un supporto tecnologico, ma un vero e proprio ecosistema integrato che potenzia le capacità dell’equipaggio e ottimizza il coordinamento con la centrale operativa. In un contesto in cui ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte, il tablet offre funzionalità essenziali: dalla localizzazione precisa del paziente e dall’impostazione automatica del percorso ottimale, alla raccolta immediata e digitalizzazione dei dati relativi alla patologia, al codice colore e alle informazioni anagrafiche del paziente.L’implementazione di questa tecnologia rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di ammodernamento della sanità marchigiana, affiancandosi ad altre iniziative innovative come l’applicazione Dae Marche, che promuove l’utilizzo di defibrillatori da parte di cittadini formati. La Regione Marche, dopo la Provincia Autonoma di Bolzano, è infatti la prima realtà italiana ad adottare strumentazioni di questa portata, dimostrando un impegno concreto verso un sistema sanitario più efficiente e accessibile.Un aspetto cruciale è la semplificazione e automatizzazione della compilazione dei flussi EMUR, le schede informative obbligatorie da inviare al Ministero della Salute. La digitalizzazione in tempo reale dei dati clinici, conformi agli standard ministeriali, non solo libera risorse preziose, ma garantisce anche una maggiore accuratezza e tracciabilità delle informazioni, semplificando il passaggio di consegne con le strutture ospedaliere.L’ecosistema tecnologico integrato non si limita alla gestione del soccorso. Il tablet monitora costantemente lo stato del mezzo, ottimizzando la logistica della flotta e garantendo una risposta tempestiva alle emergenze. La possibilità di fotografare documenti, lo stato del paziente e la scena dell’incidente fornisce alla centrale operativa una visione completa e dettagliata della situazione, facilitando l’organizzazione del supporto necessario.In futuro, l’integrazione di un ecografo per esami sul posto e l’avvio di videochiamate nei casi critici apriranno nuove frontiere nell’assistenza pre-ospedaliera, anche per infermieri operanti su mezzi senza medico. Il passaggio all’informatizzazione completa dei processi elimina la dipendenza dalla carta, promuove la sostenibilità ambientale e abilita l’analisi dei dati per identificare trend, ottimizzare le procedure e migliorare continuamente l’efficacia del servizio.Attualmente, dieci tablet sono in uso, con l’obiettivo di estendere l’implementazione a tutta la regione, a testimonianza di una visione strategica che pone l’innovazione tecnologica al centro del percorso di miglioramento continuo della sanità territoriale.