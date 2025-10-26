125 Anni di Soccorso: La Croce Gialla di Ancona Festeggia

Un Secolo e un Quarto di Impegno Umano: La Croce Gialla di Ancona Celebra il Suo AnniversarioAncona ha celebrato ieri un traguardo di straordinaria importanza, testimoniando un secolo e un quarto di dedizione al servizio del territorio.

La Croce Gialla, istituzione pilastro nella risposta alle emergenze sanitarie e nel soccorso alla popolazione, ha compiuto 125 anni di attività, un percorso costellato di professionalità, umanità e progresso.

La celebrazione, animata da un’atmosfera di festa e memoria, si è concretizzata in un allestimento speciale nel cuore di Corso Garibaldi.

Un’esposizione unica, aperta a cittadini di ogni età, ha permesso di ammirare un’affascinante collezione di mezzi storici, testimoni tangibili dell’evoluzione tecnologica e delle metodologie di intervento nel settore dell’emergenza.

Questi veicoli, custodi di storie di vite salvate e di sfide superate, hanno offerto uno sguardo privilegiato sul passato dell’organizzazione.

Oltre alla mostra statica, l’evento ha previsto dimostrazioni pratiche e prove aperte al pubblico delle manovre di primo soccorso.

Professionisti della Croce Gialla hanno guidato i presenti attraverso le procedure di base, sensibilizzando sull’importanza di conoscere le azioni immediate da compiere in caso di incidente o malore improvviso.

L’iniziativa ha mirato a rafforzare la cultura della sicurezza e a promuovere la consapevolezza civica, elementi cruciali per una comunità resiliente e preparata.

La presenza del presidente Alberto Caporalini e dell’assessore comunale al Volontariato Marco Battino ha conferito ulteriore lustro alla cerimonia.

Entrambi hanno sottolineato il valore inestimabile del lavoro svolto dalla Croce Gialla, riconoscendone il ruolo fondamentale nel tessuto sociale e nell’assicurare la tutela della salute pubblica.

Il loro intervento ha evidenziato come l’impegno costante di volontari e operatori sanitari rappresenti un patrimonio inestimabile per la città e per l’intera regione.

Il 125° anniversario non è solo una ricorrenza storica, ma un’occasione per riflettere sull’importanza del volontariato, sulla necessità di continuare a investire in formazione e aggiornamento professionale e sulla cruciale connessione tra istituzioni, associazioni e comunità.

È un invito a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo, pronti ad affrontare le sfide che attendono, sempre al servizio del bene comune e con la stessa passione che ha animato i pionieri della Croce Gialla un secolo e un quarto fa.

L’evento si conclude con la promessa di una continua evoluzione per rispondere al meglio alle esigenze di una società in costante cambiamento.