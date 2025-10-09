A14 bloccata: autotreno ribaltato tra Cattolica e Pesaro, caos traffico.

Un incidente grave ha paralizzato la A14, in un tratto cruciale tra Cattolica e Pesaro, in direzione sud, generando pesanti disagi per il traffico veicolare.

Intorno alle 16:20, un autotreno, presumibilmente a causa di un errore umano, un guasto meccanico, o una combinazione di fattori, ha impattato violentemente contro un jersey centrale di separazione, con conseguenze drammatiche.

L’impatto ha provocato il ribaltamento del veicolo pesante su un lato, liberando una considerevole quantità di carico – la natura specifica del quale non è stata immediatamente comunicata – sulla carreggiata opposta, creando una situazione di estrema pericolosità e richiedendo l’intervento immediato delle autorità.

Immediatamente allertate, due pattuglie della polizia stradale di Fano, con la loro esperienza nella gestione di emergenze autostradali, si sono precipitate sul luogo dell’incidente, coadiuvate dal personale di Autostrade per l’Italia, specializzato nella gestione operativa e di sicurezza delle infrastrutture autostradali.

La priorità immediata è stata quella di mettere in sicurezza l’area, prevenendo ulteriori incidenti e garantendo l’incolumità dei soccorritori.

La chiusura di due corsie in entrambe le direzioni – una decisione necessaria per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del carico disperso – ha inevitabilmente generato un ingorgo prolungato.

Il traffico, ridotto a un’unica corsia per direzione, ha subito rallentamenti significativi, con la formazione di code che, nel momento di massima criticità, hanno raggiunto una lunghezza stimata di due chilometri.

L’incidente solleva interrogativi importanti sulla sicurezza autostradale, evidenziando la necessità di un’analisi approfondita delle cause e di una revisione delle misure preventive.

Oltre alla verifica dei protocolli di sicurezza dei trasporti, l’episodio impone una riflessione sulla manutenzione delle infrastrutture, sull’adeguatezza dei sistemi di separazione e sulla formazione del personale coinvolto nella guida di veicoli pesanti.

La gestione di incidenti di questa portata richiede una collaborazione sinergica tra forze dell’ordine, personale specializzato e compagnie autostradali, al fine di minimizzare l’impatto sul traffico e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

L’indagine sarà volta a determinare la dinamica precisa dell’evento e a identificare eventuali responsabilità, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di simili tragedie.