A14 bloccata: perdita di gas tra Loreto e Civitanova. Traffico paralizzato.

Un evento imprevisto ha paralizzato il traffico sulla A14 in direzione Adriatica, nel tratto che collega Loreto-Porto Recanati a Civitanova Marche.

La chiusura, disposta in entrambe le direzioni, è stata necessaria a seguito di una significativa perdita di gas, originata da un malfunzionamento riscontrato durante interventi di manutenzione su un’infrastruttura di distribuzione del metano situata in prossimità dell’autostrada, precisamente in via Beethoven a Porto Potenza Picena, al civico 26.

La gravità della situazione ha immediatamente mobilitato un complesso dispositivo di soccorso.

Vigili del fuoco, polizia stradale, polizia locale e carabinieri sono intervenuti tempestivamente per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza della popolazione.

La chiusura autostradale, disposta dalla polizia stradale in seguito alle indicazioni dei vigili del fuoco, rappresenta una misura precauzionale volta a prevenire potenziali rischi e a facilitare le operazioni di ripristino.

La perdita di gas, con il conseguente rischio di esplosione e l’impatto sulla qualità dell’aria, ha richiesto un’attenta valutazione della situazione e l’adozione di misure immediate.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per gestire il flusso veicolare alternativo, fornendo assistenza agli automobilisti in attesa e cercando di minimizzare i disagi.

La chiusura del tratto autostradale è provvisoria e la sua riapertura dipenderà dalla completa risoluzione del problema e dalla verifica della sicurezza dell’area.

L’episodio evidenzia la delicatezza delle infrastrutture critiche che sostengono la vita quotidiana e la necessità di una manutenzione costante e accurata.

La presenza di un’infrastruttura del genere in prossimità di una arteria autostradale di tale rilevanza sottolinea l’importanza della pianificazione territoriale e della gestione del rischio, al fine di proteggere la comunità e prevenire simili emergenze.

Le indagini sono in corso per accertare le cause precise del malfunzionamento e valutare eventuali responsabilità.