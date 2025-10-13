Addio a Cesare Paciotti, icona del Made in Italy e dell’artigianato.

Martedì 14 ottobre, la comunità di Civitanova Marche si raccoglie nella chiesa di San Pietro, in Piazza XX Settembre, per dare l’ultimo saluto a Cesare Paciotti, figura emblematica del Made in Italy e dell’imprenditoria marchigiana.

La sua scomparsa, avvenuta all’età di 69 anni, lascia un vuoto significativo nel panorama della moda e dell’artigianato italiano.

Cesare Paciotti non fu solo un imprenditore di successo, ma un vero e proprio artefice di un’identità stilistica riconoscibile a livello globale.

Affiancato dalla sorella Paola, ha contribuito a plasmare una narrazione del lusso che trascendeva la mera funzionalità del prodotto, elevando le calzature a vere e proprie opere d’arte portatrici di un messaggio distintivo.

Il “pugnale”, quel dettaglio inconfondibile e audace che impreziosiva le sue creazioni, si è trasformato in un simbolo potente.

Non era un mero accessorio, ma una dichiarazione di intenti, un richiamo all’individualità, alla forza di carattere e alla capacità di affermare la propria presenza nel mondo.

Rappresentava una sfida alle convenzioni, un invito a rompere gli schemi e a coltivare il coraggio di esprimere la propria unicità.

Il suo approccio all’imprenditoria era caratterizzato da una visione ampia, che coniugava la ricerca di eccellenza artigianale con un acume commerciale e una profonda comprensione delle dinamiche del mercato internazionale.

Paciotti ha saputo interpretare e anticipare i desideri di una clientela esigente, costruendo un brand che incarnava il lusso italiano in tutte le sue sfaccettature: eleganza, artigianalità, innovazione e un tocco di irriverenza.

Al di là del successo commerciale, Cesare Paciotti sarà ricordato per la sua generosità e la sua umanità.

La famiglia lo descrive come una persona di grande cuore, capace di costruire legami profondi e di sostenere chi aveva bisogno.

La sua eredità non si limita alle creazioni che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della moda, ma anche all’esempio di impegno sociale e di responsabilità che ha lasciato a coloro che lo hanno conosciuto.

Il suo contributo alla cultura del lavoro marchigiana e al prestigio del Made in Italy nel mondo rimane un patrimonio inestimabile.