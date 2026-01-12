Addio Franco Bolognini: Macerata piange un luminare del diritto canonico.

- PUBBLICITA -

L’Università di Macerata piange la scomparsa di Franco Bolognini, figura cardine nel panorama giuridico italiano e luminare del diritto canonico.

A 88 anni, il docente, nato a Loreto nel 1937, lascia un’eredità intellettuale e didattica di inestimabile valore, segnando profondamente la storia e l’identità stessa dell’ateneo marchigiano.

La carriera accademica di Bolognini, durata quasi mezzo secolo (dal 1965 al 2010), si è intrecciata indissolubilmente con l’evoluzione del diritto canonico, disciplina che ha saputo interpretare e innovare con rigore scientifico e profonda sensibilità teologica.

Entrato in facoltà come assistente volontario, il percorso di Bolognini lo ha visto raggiungere la cattedra di ordinario nel 1984, consacrando il suo contributo alla ricerca e all’insegnamento.

Il rettore John Mc Court sottolinea la perdita di un maestro autorevole, uno studioso di impeccabile rigore e un docente capace di trasmettere la passione per il diritto.

Bolognini non fu semplicemente un educatore, ma un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni di studenti, formatisi sotto la sua guida e influenzati dal suo approccio metodologico e dalla sua visione del diritto come strumento di interpretazione della realtà giuridica e sociale.

Il legame di Bolognini con l’Università di Macerata andò ben oltre i confini dell’impegno didattico e della ricerca.

Come lui stesso amava affermare, si era “sposato” con l’università, mantenendo un rapporto di profonda affinità anche dopo il raggiungimento della pensione.

Questa devozione gli è valsa il riconoscimento di Accademico dei Catenari e il titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana.

La sua opera più significativa, il “Lineamenti di diritto canonico”, ha accompagnato lo studio di innumerevoli studenti, raggiungendo l’ottava edizione e affermandosi come testo di riferimento imprescindibile nel campo.

L’opera, caratterizzata da chiarezza espositiva e profondità concettuale, ha contribuito a diffondere la conoscenza del diritto canonico, promuovendone la comprensione e l’applicazione.

Il volume “Studi in onore del prof.

Franco Bolognini”, pubblicato nel 2011 e presentato solennemente nell’aula magna dell’ateneo, testimonia il rispetto e l’ammirazione che il docente ha suscitato nella comunità accademica.

L’omaggio, ricco di contributi scientifici, celebra il suo pensiero e il suo contributo alla cultura giuridica italiana.

La scomparsa di Franco Bolognini lascia un vuoto incolmabile, ma la sua eredità intellettuale continuerà a illuminare il cammino di chi si avvicina allo studio del diritto canonico e a ispirare le nuove generazioni di studiosi e professionisti.

Il suo contributo al diritto, alla formazione e alla vita dell’Università di Macerata rimarrà indelebile.