Addio Giorgio Luzi: Ancona piange un leader e un amico.

La città di Ancona piange la scomparsa di Giorgio Luzi, figura di spicco nel panorama amministrativo e gestionale marchigiano, spentosi a soli 59 anni.

La notizia, comunicata dal sindaco Daniele Silvetti attraverso i suoi canali ufficiali, ha lasciato un vuoto significativo nella comunità locale, sottolineando non solo la perdita di un professionista competente, ma anche di un uomo di profonda umanità, descritto dal sindaco stesso come un caro amico.

La carriera di Luzi, costellata di successi e responsabilità, riflette un percorso professionale dedicato al servizio del territorio.

La sua formazione accademica, culminata con la laurea in Economia presso l’Università Politecnica delle Marche nel 1993, ha fornito le basi per una carriera focalizzata sulla gestione di aziende partecipate e la risoluzione di complesse sfide economiche.

La sua esperienza ha abbracciato settori cruciali per il tessuto urbano: da Ancona Servizi, dove ha ricoperto il ruolo di direttore generale, a Conerobus, l’azienda di trasporto pubblico locale, di cui è stato membro del consiglio di amministrazione, dimostrando una profonda comprensione delle dinamiche aziendali e una capacità di leadership riconosciuta.

La sua abilità gestionale si è manifestata anche nella guida di Mobilità e parcheggi, un’area critica per la vivibilità della città, e nell’esperienza maturata come figura chiave in Anconambiente, un’azienda fondamentale per la gestione dei rifiuti e la tutela dell’ambiente.

Prima di operare come professionista indipendente, Luzi ha fornito consulenza di direzione aziendale presso Sato, un ulteriore segno della sua competenza e del suo valore come stratega economico.

Il suo passato in Apm, la società maceratese, testimonia un impegno costante nel supporto allo sviluppo economico del territorio.

La sua dedizione al lavoro è stata messa a dura prova nel maggio 2025, quando, in un momento delicato per Conerobus, impegnata in una fase critica di ristrutturazione finanziaria, Luzi ha rivelato pubblicamente la sua lotta contro una grave malattia.

Nonostante le difficoltà, ha affrontato questa sfida con incrollabile positività, ispirando chi lo circondava e mantenendo un atteggiamento di speranza.

La sua capacità di guardare oltre le avversità, preservando un’ottimismo contagioso, è stata una testimonianza del suo carattere forte e del suo spirito resiliente.

La perdita di Giorgio Luzi lascia un vuoto incolmabile, ma il suo esempio di professionalità, dedizione e umanità continuerà a ispirare la comunità anconetana.