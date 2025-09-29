lunedì 29 Settembre 2025
Aggiornamenti meteo Italia: instabilità diffusa, temporali e venti forti. Attenzione!

Redazione Aosta

Il meteo in Italia:Aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni.
Domani: il tempo si peggiorerà.
Si prevede una maggiore instabilità, con precipitazioni diffuse su gran parte del territorio.
Sul Triveneto, una maggiore attenzione a livello generale.
Mercoledì: la situazione non muterà, con rovesci e temporali previsti sul Nordest, in area interna e in tutte le zone collinare.

Il fenomeno sarà sempre più presente e diffuso.

Si attende una condizione generale di instabilità e con venti di ponente.

Ricordiamo di consultare costantemente gli aggiornamenti per rimanere informati sull’evoluzione meteo.

