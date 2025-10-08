Agostini presidente del Tribunale di Ascoli Piceno: un ritorno alle origini.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha formalizzato oggi una nomina di rilievo per il sistema giudiziario marchigiano: Raffaele Agostini assume la presidenza del Tribunale di Ascoli Piceno.

Un ritorno alle origini per l’alto magistrato, nato e cresciuto nella città che ora chiamerà a casa istituzionale.

La decisione, assunta dal Plenum del CSM, segna un momento di transizione per il Tribunale ascolano e proietta una figura con un solido curriculum professionale e una profonda conoscenza del territorio.

L’esperienza di Agostini si articola in una traiettoria giudiziaria di ampio respiro, che testimonia un impegno costante e diversificato nell’amministrazione della giustizia.

Il suo percorso è iniziato come pubblico ministero a Catanzaro, un ruolo cruciale per l’indagine e l’accusa, forgiando in lui una solida competenza nel diritto penale e un acuto senso delle dinamiche processuali.

Successivamente, la sua carriera lo ha visto operare presso l’Ufficio di Sorveglianza di Macerata, un ambito specialistico che richiede una particolare sensibilità e rigore nell’applicazione delle misure di sicurezza e nella valutazione dei profili socio-riabilitativi dei detenuti.

L’approdo al Tribunale di Ascoli Piceno ha rappresentato una tappa fondamentale, dove ha maturato una concreta esperienza giudicante, affinando le sue capacità decisionali e consolidando la sua conoscenza del diritto civile e penale locale.

La sua successiva nomina a presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, carica ricoperta dal 2020, ha ulteriormente arricchito il suo bagaglio professionale, esponendolo a problematiche complesse relative alla giustizia penale, alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei condannati.

Questo ruolo, particolarmente delicato, ha richiesto un approccio equilibrato tra garanzia dei diritti dei detenuti e tutela della sicurezza pubblica.

L’assunzione della guida del Tribunale di Ascoli Piceno rappresenta quindi un ritorno alle radici, una responsabilità significativa per un magistrato che ha dimostrato nel tempo competenza, impegno e una profonda consapevolezza del ruolo della giustizia nella comunità.

L’insediamento formale, previsto nei prossimi mesi, aprirà ufficialmente una nuova fase per il Tribunale ascolano, con la prospettiva di un’amministrazione giudiziaria improntata all’efficienza, all’equità e alla valorizzazione delle risorse umane a disposizione.

Si attendono con interesse le prime azioni e le direttive che il nuovo presidente intenderà adottare per affrontare le sfide del sistema giudiziario locale e per garantire una giustizia accessibile e tempestiva per tutti i cittadini.