AI e Lavoro: Navigare il Futuro con Semi di Futuro

Navigare il Futuro del Lavoro: L’Intelligenza Artificiale come Compagna di PercorsoSemi di Futuro Odv invita la comunità di San Benedetto del Tronto a un evento gratuito, domenica 18 gennaio alle ore 17:30 presso l’ex Cinema delle Palme, per esplorare un paradigma emergente nel mondo del lavoro: l’intelligenza artificiale non come sostituto, ma come alleata strategica.

L’ingresso è libero e aperto a chiunque desideri comprendere e sfruttare le opportunità offerte da questa rivoluzione tecnologica.

L’evento si propone di andare oltre la semplice introduzione all’AI, offrendo un’analisi approfondita di come le nuove tecnologie stiano ridefinendo le dinamiche del mercato del lavoro e fornendo strumenti concreti per navigare questo cambiamento.

L’obiettivo primario è demistificare l’intelligenza artificiale, smontando preconcetti e mostrando come essa possa essere un potente strumento a disposizione di chi cerca occupazione, non solo come facilitatore di processi, ma come amplificatore delle capacità individuali.

Durante l’incontro, esperti del settore illustreranno come l’AI può supportare attivamente nella creazione di un profilo professionale più efficace, andando oltre la mera elencazione di competenze.

Si parlerà di *analisi predittiva* per identificare le competenze più richieste dal mercato, di *personalizzazione profonda* delle candidature basata sull’analisi dei requisiti specifici di ogni annuncio di lavoro e di tecniche avanzate di *storytelling professionale* supportate dall’AI.

Verranno presentate piattaforme e strumenti pratici per la redazione di curriculum vitae ottimizzati per i sistemi di tracciamento dei candidati (ATS), per la ricerca mirata di offerte di lavoro nascoste e per la simulazione di colloqui di lavoro con feedback personalizzato, focalizzandosi sull’importanza della comunicazione non verbale e sull’adattamento al contesto specifico.

L’iniziativa si rivolge a un pubblico diversificato: giovani che si affacciano al mondo del lavoro per la prima volta, professionisti alla ricerca di nuove opportunità, lavoratori che desiderano riqualificarsi per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione e, più in generale, a tutti coloro che sono curiosi di comprendere l’impatto dell’intelligenza artificiale sul futuro del lavoro.

Si presterà particolare attenzione alla *reskilling* e all’*upskilling*, ovvero all’acquisizione di nuove competenze e al miglioramento di quelle esistenti, per rimanere competitivi in un panorama lavorativo in rapida trasformazione.

Semi di Futuro Odv, con questo evento, ribadisce il suo impegno a promuovere l’inclusione digitale e a rendere accessibili le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica, enfatizzando il ruolo dell’AI come strumento di empowerment e non di sostituzione del fattore umano.

L’evento non sarà solo una presentazione di strumenti, ma un’occasione per un dialogo aperto e costruttivo sul futuro del lavoro e sul ruolo che ciascuno di noi può avere nella sua costruzione.