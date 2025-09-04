Albanese latitante arrestato a Brindisi: complessa operazione internazionale

L’arresto di un cittadino albanese di 44 anni, latitante da oltre tre anni, alla frontiera marittima di Brindisi, rappresenta l’epilogo di un’operazione complessa e transnazionale, un esempio tangibile della crescente sofisticazione dei meccanismi di elusione della giustizia e della risposta investigativa a livello internazionale.

Il provvedimento, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia, ha condotto alla detenzione dell’uomo, destinatario di una pena residua di 3 anni e 10 mesi da scontare nel carcere brindisino.

L’elusione di un mandato di cattura, protrattasi dal 2020, non è stata un’impresa isolata, ma il risultato di una strategia premeditata, alimentata da una rete di supporto e dalla capacità di adottare false identità e documenti contraffatti.

I reati che hanno portato alla condanna definitiva, commessi tra il 2011 e il 2017, includono il porto abusivo di armi, furti aggravati e violazioni della normativa antidroga, fatti che hanno coinvolto diverse località: Sant’Elpidio a Mare (Fermo), Irsinia (Matera) e Gravina di Puglia (Bari).

L’efficacia dell’operazione, coordinata dal procuratore capo Sergio Sottani e dall’Ufficio di Sorveglianza e Esecuzione Penale (Sdi) di Perugia, sottolinea l’importanza cruciale della cooperazione internazionale.

Le autorità italiane hanno operato in stretta sinergia con Interpol e con le autorità giudiziarie estere, mettendo in campo strumenti investigativi avanzati.

L’analisi incrociata di dati biometrici, le segnalazioni internazionali e i tracciamenti digitali, hanno consentito di ricostruire gli spostamenti del ricercato, svelando un percorso migratorio articolato.

Le indagini hanno rivelato soggiorni prolungati nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, in particolare in aree periferiche di Amsterdam e Londra, suggerendo una capacità di integrazione clandestina e la presenza di una rete di supporto logistico e finanziario.

Un elemento significativo è stato il contatto con un cittadino italiano, residente in Germania per motivi lavorativi e anch’egli con precedenti penali, il cui ruolo nell’elusione della giustizia è al momento oggetto di ulteriori accertamenti.

Il monitoraggio digitale, un aspetto chiave dell’indagine, ha permesso di individuare tappe cruciali del percorso del latitante, culminate con un temporaneo insediamento a Valona, in Albania, prima del tentativo di ingresso in Italia.

La localizzazione del segnale a Valona ha costituito il punto di svolta che ha consentito di concentrare gli sforzi investigativi e di intercettare il soggetto al momento dello sbarco a Brindisi.

L’arresto testimonia l’evoluzione del fenomeno della latitanza, che si presenta sempre più spesso come una sfida complessa e transfrontaliera, richiedendo un approccio investigativo integrato e una stretta collaborazione tra le autorità giudiziarie di diversi paesi.

L’operazione offre un importante precedente nella lotta contro la criminalità transnazionale e nella tutela del diritto penale.