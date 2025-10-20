Albero instabile: Vigili del fuoco evitano il crollo sulla Salaria

La presenza di un imponente albero, compromesso da una probabile instabilità strutturale, rappresentava un rischio concreto per la Salaria, arteria stradale di vitale importanza nel territorio di San Benedetto del Tronto, e per le abitazioni adiacenti.

L’emergenza, verificatasi nelle prime ore della mattinata, richiedeva un intervento tempestivo e specializzato per mitigare il potenziale pericolo di crollo, che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti sia per la viabilità che per l’incolumità pubblica.

In risposta all’allarme, i vigili del fuoco del distaccamento rivierasco si sono prontamente mobilitati.

La complessità dell’operazione, data l’altezza e le dimensioni dell’albero, ha reso necessario il supporto di personale specializzato proveniente da Ascoli Piceno, con l’utilizzo di un’autogru di notevole portata.

L’impiego di una piattaforma aerea per lavori in quota si è rivelato cruciale per consentire agli operatori di raggiungere la chioma dell’albero, valutandone lo stato di salute e predisponendo le operazioni di taglio in sicurezza.

L’intervento dei vigili del fuoco, caratterizzato da un approccio metodico e professionale, ha comportato l’ancoraggio sicuro della pianta alla gru, fase preliminare imprescindibile per il successivo taglio controllato.

La rimozione dell’albero è stata eseguita con precisione, eliminando la minaccia e ripristinando la sicurezza nella zona.

Parallelamente all’operazione di soccorso, la Polizia locale ha garantito la regolamentazione del traffico, inevitabilmente rallentato e deviato per consentire l’agevole manovra dei mezzi di soccorso e la rimozione dell’albero.

La presenza della Polizia locale ha contribuito a minimizzare i disagi per la circolazione e a prevenire ulteriori pericoli per gli utenti della strada.

L’episodio sottolinea l’importanza della manutenzione del patrimonio arboreo, soprattutto in aree densamente popolate e con infrastrutture vitali.

L’intervento dei vigili del fuoco non solo ha risolto un’emergenza immediata, ma ha anche evidenziato la necessità di una pianificazione preventiva e di controlli periodici per prevenire situazioni simili in futuro, salvaguardando la sicurezza della comunità e la continuità dei servizi essenziali.

La collaborazione tra i diversi corpi di soccorso e le autorità locali ha dimostrato un’efficace sinergia, fondamentale per affrontare situazioni di emergenza in modo rapido ed efficiente.