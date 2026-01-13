Alga tossica: Protocollo integrato per la costa marchigiana

- PUBBLICITA -

Un Protocollo Integrato per la Tutela della Salute Pubblica e la Sostenibilità Economica della Costa Marchigiana: Affrontare la Sfida dell’Ostreopsis OvataUna sinergia inedita di enti e competenze si è concretizzata in una riunione congiunta tra i sindaci di Ancona e Numana, con il coinvolgimento di rappresentanti regionali, istituzioni scientifiche e attori locali, al fine di definire un protocollo condiviso per la gestione e la mitigazione dei rischi connessi alla proliferazione dell’alga *Ostreopsis Ovata* lungo la costa anconetana.

L’iniziativa, promossa con l’appoggio della Regione Marche, mira a bilanciare imperativi di tutela della salute pubblica e salvaguardia delle attività economiche, in particolare quelle legate al turismo balneare, un pilastro fondamentale per l’identità e la prosperità del territorio.

La presenza di figure chiave come il professor Roberto Danovaro, direttore del Dipartimento di Scienze del Mare dell’Università Politecnica delle Marche, e Gianluca De Grandis, dirigente di Arpa Marche, sottolinea l’importanza attribuita alla scienza e all’evidenza empirica nella formulazione di strategie di intervento.

Oltre ai sindaci e alla Regione, al tavolo di lavoro partecipano soggetti cruciali come il CNR IRBM, il Parco del Conero, l’Azienda Sanitaria Territoriale, la Guardia di Finanza, il Consorzio di Portonovo, il Centro Sub Monte Conero, Slow Food Ancona Conero e il Comitato per un mare protetto ma di libera fruizione, a testimonianza di un approccio olistico e partecipativo.

L’alga *Ostreopsis Ovata*, responsabile di episodi di tossicità e potenziali rischi per la salute umana, rappresenta una sfida complessa che richiede una risposta coordinata.

Il protocollo in elaborazione prevede una serie di misure preventive, un sistema di monitoraggio continuo e procedure chiare per la sospensione temporanea delle attività balneari, qualora le evidenze scientifiche lo rendessero necessario.

L’obiettivo è quello di anticipare i rischi, minimizzando l’impatto economico e sociale.

Il sindaco Silvetti ha sottolineato l’impegno congiunto con la Regione e gli altri comuni coinvolti per garantire la massima trasparenza e rapidità nelle decisioni.

Il coinvolgimento di Arpa Marche è cruciale per la valutazione scientifica dei dati e per la redazione del protocollo operativo.

Il protocollo, oltre a definire le procedure, dovrebbe includere anche campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione e agli operatori del settore, per promuovere comportamenti responsabili e ridurre l’esposizione al rischio.

Il sindaco Tombolini ha evidenziato la necessità di un approccio scientificamente solido e dettagliato, superando le risposte emergenziali e promuovendo una gestione proattiva del fenomeno.

La tutela della salute pubblica rimane prioritaria, ma è altrettanto importante garantire la sostenibilità economica del territorio, attraverso una gestione equilibrata delle risorse e un supporto agli operatori del settore.

L’azione dei sindaci, in quest’ottica, si configura come un dovere verso la comunità, mirando a creare un sistema resiliente e capace di affrontare le sfide future, con un’attenzione particolare alle implicazioni ecologiche e alla conservazione della biodiversità marina.

Il protocollo si configura quindi come un atto di responsabilità collettiva, volto a preservare il patrimonio naturale e culturale della costa marchigiana per le generazioni future.