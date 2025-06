Allarme a Piobbico: scomparso uomo durante la transumanza

La comunità di Piobbico, incastonata nel cuore del Monte Nerone (Pesaro Urbino), è in stato di allarme per la scomparsa di Rodolfo Roveti, un uomo di settant’anni coinvolto nella tradizionale transumanza del bestiame. La sua sparizione, avvenuta ieri durante la discesa autonoma dal rifugio Corsi, ha scatenato un’operazione di ricerca e soccorso complessa e articolata, che coinvolge diverse forze specializzate.La transumanza, un evento culturale di profondo significato storico e sociale per la regione, rappresenta il trasferimento stagionale del bestiame dai pascoli di fondovalle alle malghe in alta quota. Rodolfo Roveti, parte di un gruppo più ampio, aveva scelto di proseguire da solo lungo il sentiero di ritorno, innescando un evento che ha interrotto la tranquillità della comunità montana.Le operazioni di ricerca sono guidate congiuntamente dal Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i Carabinieri, dimostrando l’importanza strategica del territorio e la necessità di una risposta coordinata. L’impegno delle diverse squadre riflette la difficoltà dell’ambiente montano, caratterizzato da sentieri impervi e una fitta vegetazione che rende la localizzazione di un disperso un’operazione delicata e impegnativa.Per supportare le operazioni di ricerca, sono impiegate tecnologie avanzate, tra cui unità cinofile specializzate nella localizzazione di persone e droni equipaggiati con sensori termici, capaci di sorvolare la zona e individuare eventuali tracce. Inoltre, per accedere a zone particolarmente impervie e a strapiombi rocciosi, sono state formate squadre di soccorso che si sono calate in corda doppia, affrontando condizioni di lavoro estreme.Il nipote di Rodolfo, Davide Donzelli, ha lanciato un appello tramite i social media, fornendo dettagli cruciali sull’abbigliamento dell’uomo scomparso: un gilet da escursione di colore verde militare e una maglietta rossa. Questa informazione, diffusa rapidamente, mira a sensibilizzare la popolazione e a facilitare l’individuazione di eventuali indizi utili.La scomparsa di Rodolfo Roveti solleva interrogativi sulla sicurezza dei percorsi montani e sull’importanza di adottare precauzioni adeguate durante le escursioni in ambiente alpino. L’evento, oltre a rappresentare una grave emergenza, sottolinea la fragilità dell’uomo di fronte alla potenza della natura e la necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi connessi all’attività in montagna. La comunità attende con ansia notizie positive, sperando in un rapido e sicuro ritorno a casa di Rodolfo Roveti.