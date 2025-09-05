venerdì 5 Settembre 2025
26.2 C
Ancona
Ancona Cronaca

Allarme Marche: Fioriture Algali Tossiche Minacciano le Spiagge

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un’ondata di preoccupazione si riaccende lungo la costa adriatica marchigiana, con la ricomparsa di fioriture algali tossiche che impattano sulla qualità della balneazione e sulla salute pubblica.

L’emergenza, inizialmente circoscritta alle spiagge di Ancona, in particolare Passetto e Pietralacroce, si è estesa ora a tratti del litorale di Numana e, con maggiore allarme, a porzioni delle coste di Sirolo e Porto Recanati, in provincia di Macerata.
Questo scenario, innescatosi agli inizi di agosto, ha portato all’immediato dispiegamento di misure restrittive, con la conseguente imposizione di divieti di balneazione volti a tutelare i bagnanti.
La specie incriminata è l’ *Ostreoptis ovata*, un’alga dinoflagellata che, in determinate condizioni ambientali, può proliferare in maniera esponenziale, dando origine a fioriture massicce.
Queste fioriture, pur essendo fenomeni naturali, rappresentano un problema crescente a causa della produzione di tossine potenzialmente dannose per l’uomo e per l’ecosistema marino.

L’ *Ostreoptis ovata*, in particolare, è in grado di sintetizzare saxitossine, neurotossine che possono causare problemi neurologici e gastrointestinali in caso di ingestione o contatto prolungato.
Le cause di queste fioriture sono complesse e multifattoriali.
L’aumento della temperatura dell’acqua, l’eutrofizzazione (arricchimento di nutrienti come azoto e fosforo proveniente da scarichi agricoli e urbani), i cambiamenti climatici e la salinità dell’acqua giocano un ruolo cruciale.
La ciclicità di questi eventi è influenzata da correnti marine e condizioni meteorologiche che favoriscono la dispersione e la concentrazione delle alghe.

L’impatto di queste fioriture non si limita alla balneazione.
La presenza di *Ostreoptis ovata* può avere conseguenze negative sulla fauna ittica, con potenziali effetti a cascata sull’intera catena alimentare marina.
Inoltre, la contaminazione dei molluschi bivalvi (cozze, vongole, ostriche) rappresenta un rischio per la produzione ittica locale e per la sicurezza alimentare.

Le autorità competenti stanno monitorando costantemente la situazione, effettuando analisi periodiche dell’acqua e dei prodotti della pesca.
La gestione dell’emergenza richiede un approccio integrato, che coinvolga non solo il monitoraggio e la segnalazione, ma anche interventi mirati alla riduzione dell’inquinamento marino e alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

La sensibilizzazione del pubblico, con informazioni chiare e tempestive sui rischi e sulle misure di prevenzione, è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini e per tutelare il patrimonio ambientale del litorale marchigiano.
La sfida è quella di trovare un equilibrio tra lo sviluppo economico legato al turismo balneare e la salvaguardia dell’ecosistema marino, adottando pratiche sostenibili e promuovendo una gestione responsabile del territorio.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved