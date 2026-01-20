Allarme metano a Macerata: Vigili del Fuoco al lavoro in via Spalato

- PUBBLICITA -

Un allarme di fuga di gas metano ha mobilitato i Vigili del Fuoco nel centro di Macerata, precisamente in via Spalato, a partire dalle ore 15:30.

La situazione, apparentemente confinata a diversi pozzetti interrati adibiti all’infrastruttura della fibra ottica, ha rapidamente generato una risposta di emergenza complessa e articolata, richiedendo un intervento coordinato e mirato.

Due squadre specializzate dei Vigili del Fuoco, supportate da tre automezzi attrezzati, stanno operando in stretta collaborazione con i tecnici di Italgas, l’azienda responsabile della rete di distribuzione del gas.

L’obiettivo primario è l’individuazione precisa del punto di fuga e l’intercettazione della perdita, procedure che richiedono una meticolosa analisi della rete sotterranea e l’impiego di strumentazione specifica per la localizzazione delle perdite.

La complessità dell’operazione è esacerbata dalla natura stessa dei pozzetti, spesso angusti e difficilmente accessibili, e dalla potenziale presenza di altri servizi interrati che potrebbero complicare ulteriormente le operazioni.

Per garantire la sicurezza delle persone e agevolare l’accesso ai soccorritori, la viabilità in via Spalato e nelle vie adiacenti è stata temporaneamente interdetta.

Questa decisione, seppur impattante sulla normale circolazione, si è resa necessaria per evitare rischi di esplosione e per permettere ai tecnici di operare in condizioni ottimali.

Oltre ai Vigili del Fuoco e ai tecnici di Italgas, sono presenti sul posto anche le forze dell’ordine, rappresentate dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale.

Il loro ruolo è duplice: garantire la sicurezza della zona, gestire il flusso di persone e fornire supporto logistico alle squadre di soccorso.

La presenza delle forze dell’ordine contribuisce a mantenere l’ordine pubblico e a prevenire qualsiasi forma di comportamento che possa compromettere l’efficacia dell’intervento.

L’intervento, attualmente in corso, presenta un elevato grado di incertezza riguardo ai tempi di risoluzione.

La localizzazione precisa della perdita e la successiva riparazione richiedono un’approfondita analisi e potrebbero comportare ulteriori complicazioni impreviste.

Le autorità competenti invitano la cittadinanza a evitare la zona e a seguire le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine, rimanendo aggiornati attraverso i canali di informazione ufficiali.

La priorità assoluta è la salvaguardia dell’incolumità pubblica e la rapida risoluzione dell’emergenza.