Allerta Gelo: Proteggi l’Acqua, Salvaguarda la Tua Casa

Avviso Importante per la Tutela dell’Approvvigionamento Idrico in Condizioni di Freddo IntensoIn previsione di un’ondata di maltempo e temperature drasticamente inferiori alla media stagionale nelle province di Fermo e Ascoli Piceno, Cicli Integrati Impianti Primari (Ciip), gestore del servizio idrico integrato, rivolge un appello alla responsabilità e alla proattività dei cittadini.

La salvaguardia dell’infrastruttura idrica, elemento cruciale per il benessere della comunità, richiede un’attenzione particolare in queste condizioni atmosferiche avverse.

Le basse temperature, infatti, rappresentano una seria minaccia per contatori, tubazioni e, conseguentemente, per la continuità del servizio.

Il rischio non è meramente teorico: la formazione di ghiaccio all’interno delle tubazioni può generare rotture improvvise, sprechi d’acqua, disservizi diffusi e, in alcuni casi, danni strutturali agli edifici.

La prevenzione, quindi, non è un optional, ma una necessità imperativa per evitare conseguenze pesanti e costose.

Ciip, forte della sua esperienza nella gestione del ciclo idrico, formula una serie di raccomandazioni mirate, facilmente implementabili, per proteggere l’impianto domestico e la rete idrica locale.

Queste misure non solo limitano i rischi legati al gelo, ma contribuiscono anche a ottimizzare il consumo di risorse idriche, promuovendo un approccio sostenibile.

Misure di Protezione: Un Approccio Dettagliato1.

Isolamento Termico del Vano Contatore: Il punto nevralgico è spesso il vano contatore, soprattutto quando questo è esposto alle intemperie o collocato in ambienti non riscaldati come cantine, garage o locali tecnici.

L’isolamento può essere realizzato con pannelli di polistirolo espanso o poliuretano espanso, applicati sia sulle pareti del vano che sulla porta.

Lo spessore minimo consigliato è di 2,5 centimetri per garantire un’efficace barriera termica.

2.

Coibentazione di Contatori e Tubazioni Esposte: Oltre al vano contatore, è fondamentale proteggere direttamente i contatori e le tubazioni di raccordo che si trovano in zone particolarmente fredde.

Utilizzare materiali isolanti specifici, evitando assolutamente l’impiego di materiali che assorbono umidità come lana di vetro, stracci o tessuti.

Questi ultimi, a contatto con l’acqua, perdono le loro proprietà isolanti e possono addirittura favorire la formazione di ghiaccio.

3.

Accessibilità e Monitoraggio del Contatore: Qualsiasi protezione adottata deve garantire la piena accessibilità e visibilità del quadrante del contatore.

La lettura periodica è essenziale per monitorare i consumi e individuare eventuali anomalie.

4.

Misure Specifiche per Immobili Non Abitati: Per le seconde case o gli immobili non utilizzati durante l’inverno, è altamente raccomandato chiudere il rubinetto a valle del contatore e svuotare l’impianto interno.

Questo semplice gesto previene la formazione di ghiaccio e l’eventuale rottura delle tubazioni.

Attenzione Particolare alle Aree VulnerabiliCiip invita i cittadini residenti in aree collinari e montane, o che possiedono immobili non riscaldati, a prestare particolare attenzione e ad intervenire tempestivamente.

Anche piccole precauzioni possono fare la differenza.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, Ciip è a disposizione attraverso i consueti canali di contatto: numero verde 800 216172 e indirizzo email info@ciip.it.

Proteggere la nostra risorsa idrica è un impegno condiviso.