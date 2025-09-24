mercoledì 24 Settembre 2025
18.9 C
Ancona
Ancona Cronaca

Allerta meteo: Instabilità diffusa e piogge intense su gran parte d’Italia.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’evoluzione sinottica odierna vede il fronte meteorologico occidentale interagire con un’area di bassa pressione, un ciclone, attualmente localizzato tra l’arco alpino e il territorio svizzero.
Questa configurazione dinamica innesca un quadro meteorologico complesso e caratterizzato da marcata instabilità su gran parte della penisola italiana.
L’azione congiunta del ciclone e dei flussi umidi provenienti dall’Atlantico genera un’ampia copertura nuvolosa e precipitazioni diffuse.
Il settore alpino, in particolare, è esposto a fenomeni intensi, con piogge e temporali localmente anche forti, con accumuli significativi.
L’onda di pioggia si estende poi verso il Nord Italia, coinvolgendo con insistenza Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si prevedono precipitazioni abbondanti e a carattere temporalesco.
Le regioni tirreniche centrali, dalla Liguria alla Toscana, saranno interessate da un tempo instabile, con rovesci e temporali sparsi, alternati a brevi pause soleggiate.
Anche le Marche, la Campania e la Sicilia settentrionale sono sotto avviso, con precipitazioni a carattere intermittente e possibili fenomeni intensi, soprattutto in Campania.
Mentre il Nord e le regioni centrali e meridionali tirreniche sono sotto l’influenza diretta del sistema perturbato, le restanti aree del Paese godono di condizioni più favorevoli.

Nonostante la copertura nuvolosa a quote medio-alte, si possono prevedere ampie zone di schiarite e un cielo prevalentemente sereno, soprattutto al Sud e lungo le regioni adriatiche orientali.
La temperatura percepita, complice l’elevata umidità atmosferica e i venti di Foehn che soffiato sulle Alpi, risulta più fresca rispetto ai valori medi stagionali, segnalando un clima decisamente autunnale, con un sensibile calo delle temperature massime e minime.
L’aria fredda in discesa dal versante nordalpino contribuisce a generare instabilità e a favorire lo sviluppo di temporali anche di forte intensità.
Si raccomanda pertanto la massima cautela, soprattutto nelle zone esposte a rischio idrogeologico.

L’evoluzione del quadro meteorologico richiede un monitoraggio costante, data la potenziale rapidità con cui i fenomeni possono intensificarsi.

