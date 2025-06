Allerta Ozono nelle Marche: Superamenti e Raccomandazioni

Allerta Ozono nelle Marche: Superamenti della Soglia di Informazione e Raccomandazioni alla PopolazioneUna serie di superamenti significativi della soglia di informazione per l’ozono (180 µg/m³) stanno destando preoccupazione nelle Marche, evidenziando una situazione di potenziale rischio per la salute pubblica. Dopo il primo episodio registrato a Genga (Ancona) l’11 giugno, ulteriori rilevazioni critiche si sono verificate il 12 giugno presso la stazione di monitoraggio della qualità dell’aria di Ascoli Monticelli. L’Arpam (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche), attraverso l’Unità Operativa Centro Regionale della Qualità dell’Aria, ha prontamente allertato le autorità competenti, sottolineando la necessità di misure di sensibilizzazione e prevenzione.I picchi di concentrazione di ozono, rilevati in particolare tra le ore 12:00 e le 15:00, hanno registrato valori medi orari di 184 µg/m³ tra le 12:00 e le 13:00, scendendo a 183 µg/m³ tra le 13:00 e le 14:00, e infine a 181 µg/m³ tra le 14:00 e le 15:00. Questi dati superano ampiamente la soglia di informazione stabilita e segnalano una concentrazione di ozono potenzialmente dannosa per la salute.L’ozono, un gas secondario derivante da reazioni fotochimiche atmosferiche che coinvolgono inquinanti primari come ossidi di azoto e composti organici volatili, rappresenta una sfida complessa per la qualità dell’aria. La sua formazione è favorita da temperature elevate e irraggiamento solare intenso, condizioni meteorologiche tipiche dei mesi estivi. A differenza di altri inquinanti, l’ozono troposferico (quello presente nella parte bassa dell’atmosfera) non è direttamente emesso da fonti inquinanti, ma si forma attraverso processi chimici complessi.La pericolosità dell’ozono risiede nella sua natura irritante. L’esposizione anche a concentrazioni relativamente basse può causare irritazione agli occhi, difficoltà respiratorie, tosse, dolore al petto e peggioramento di condizioni preesistenti come l’asma e la bronchite cronica. La vulnerabilità individuale varia a seconda dell’età, dello stato di salute e del livello di attività fisica.L’Arpam raccomanda alla popolazione, e in particolare alle categorie più sensibili – bambini, anziani, donne in gravidanza, persone affette da malattie cardiovascolari o respiratorie croniche – di limitare l’esposizione all’aria aperta durante le ore più calde della giornata. Si suggerisce inoltre di ridurre al minimo l’attività fisica intensa, che aumenta l’assunzione di ossigeno e l’esposizione all’irritante, e di privilegiare un’alimentazione ricca di antiossidanti, come vitamina C, vitamina E e selenio, che contribuiscono a proteggere le cellule dai danni ossidativi.Sebbene i disturbi causati dall’ozono tendano a risolversi con la diminuzione della concentrazione del gas, è fondamentale adottare misure preventive per minimizzare i rischi per la salute e promuovere una migliore qualità dell’aria nell’intera regione. L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza di monitorare costantemente la qualità dell’aria e di implementare strategie di mitigazione dell’inquinamento atmosferico a livello locale e regionale. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito web dell’Arpam.