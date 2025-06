Alluvione Marche: Rinvio Giudizio, Ritorna l’Ombra del Passato

L’istruttoria preliminare relativa alla catastrofica alluvione che il 15 settembre 2022 ha flagellato il territorio marchigiano, in particolare le aree di Senigallia e Pesaro, si trova attualmente a un bivio procedurale. L’evento, caratterizzato dall’imponente esondazione dei fiumi Misa e Nevola, ha causato la perdita di tredici vite umane, tra cui il piccolo Mattia Luconi, di otto anni, un lutto che ha profondamente segnato la comunità di Barbara (Ancona).L’udienza, che si preannunciava cruciale per la decisione sulle eccezioni sollevate dalle difese degli imputati e per l’ammissione a processo delle numerose costituzioni di parte civile (superiore a duecentocinquantane), ha subito un’inaspettata battuta d’arresto. La Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) Guendalina Bucella è stata infatti trasferita ad un ruolo di giudice del collegio penale, rendendo necessario un rinvio. La nuova data fissata è il 13 ottobre, con l’assegnazione di un nuovo giudice, generando malumori tra i legali delle parti civili, i quali vedono in questo rinvio un pericoloso parallelismo con le lentezze procedurali che hanno caratterizzato il processo relativo all’alluvione del 2014. L’avvocato Corrado Canafoglia ha espresso apertamente questa preoccupazione, sottolineando il rischio di un’ulteriore dilazione dei tempi giudiziari. Tra le costituzioni di parte civile, spicca quella del padre del piccolo Mattia Luconi, Tiziano, un atto doloroso che testimonia la ricerca di giustizia e verità per la perdita del figlio.L’azione penale promossa dalla Procura della Repubblica aquilana vede coinvolti ventidue indagati, accusati di una serie di condotte improntate a negligenza e violazione delle normative vigenti in materia di manutenzione e gestione dei corsi d’acqua. Le contestazioni si concentrano sulla mancata rimozione di vegetazione lungo gli alvei dei fiumi e su presunte irregolarità nella realizzazione del Ponte 2 Giugno a Senigallia, ritenuto un elemento critico nella dinamica dell’evento catastrofico.L’alluvione, con la sua furia distruttiva, ha devastato circa duemilacinquecento ettari di terreno agricolo, innumerevoli attività economiche e abitazioni, colpendo nove comuni del territorio marchigiano. Tra gli indagati figurano funzionari e tecnici appartenenti a diversi enti: la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Consorzio di Bonifica Marche e il Comune di Serra de’ Conti. Le accuse spaziano dalla cooperazione in inondazione colposa a lesioni personali gravissime e omicidio colposo plurimo, riflettendo la complessità e la gravità delle responsabilità contestate. L’evento solleva, oltre al dolore per le vittime, interrogativi cruciali sulla governance del territorio, sulla pianificazione del rischio idrogeologico e sulla necessità di una revisione profonda dei sistemi di prevenzione e gestione delle emergenze.