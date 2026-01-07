Ammodernamento rete idrica ad Ancona: traffico provvisoriamente limitato fino a marzo.

- PUBBLICITA -

Completati i lavori di ammodernamento della rete idrica in via Giordano Bruno ad Ancona, Vivaservizi comunica l’avvio di una fase operativa di messa in sicurezza e riorganizzazione del traffico, che si protrarrà fino al 31 marzo.

L’intervento, cruciale per il miglioramento dell’efficienza e della sostenibilità del sistema idrico cittadino, ha richiesto un approccio complesso, con ricadute significative sulla viabilità locale, che necessitano di una gestione attenta e coordinata.

La fase attuale non si configura come una conclusione definitiva, bensì come una transizione verso una nuova normalità, caratterizzata da temporanee limitazioni per consentire l’esecuzione di lavori residuali e l’ottimizzazione del flusso veicolare.

L’azienda si impegna a minimizzare l’impatto sulla vita quotidiana dei residenti e degli utenti della strada, adottando soluzioni che privilegiano la continuità della circolazione.

Per questo motivo, alcune attività saranno svolte prevalentemente nelle ore notturne, riducendo al minimo le interferenze con il traffico diurno.

Saranno dislocati sul posto movieri e personale di supporto incaricato di regolare la circolazione e di fornire assistenza agli automobilisti.

Si segnalano, inoltre, modifiche temporanee alle fermate del trasporto pubblico locale, comunicate separatamente dagli enti gestori.

Si rende necessario, pertanto, prestare particolare attenzione alle seguenti modifiche temporanee alla viabilità:* Piazza Ugo Bassi: Divieto di sosta e fermata davanti al civico 22E, all’intersezione con via Scrima.

Modifica del senso di marcia all’incrocio con via Scrima, obbligo di proseguire diritto e divieto di svolta a destra.

Obbligo di svolta a sinistra sul lato della piazzetta, con conseguente divieto di transito in via Giordano Bruno.

* Piazzale Loreto: Obbligo di svolta a sinistra all’incrocio con via Scrima e divieto di transito in via Giordano Bruno.

Eccezione: è consentito il transito in via Giordano Bruno ai soli veicoli diretti nel tratto compreso tra piazzale Loreto e piazza Ugo Bassi.

* Via Jesi e Via Osimo: Presenza di segnaletica di preavviso relativa alla chiusura temporanea della strada, con accesso consentito fino a Piazzale Loreto.

Vivaservizi invita gli utenti della strada a moderare la velocità, a rispettare scrupolosamente la segnaletica provvisoria e a prestare attenzione alla presenza di operatori e mezzi di lavoro.

L’azienda raccomanda di consultare il sito web istituzionale o i canali social per aggiornamenti in tempo reale sulle modifiche alla viabilità e per informazioni dettagliate sulle alternative di percorso.

La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico durante questa fase di transizione.