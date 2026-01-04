Ancona, aggressione e arresto: un cittadino ucraino nei guai

- PUBBLICITA -

Un episodio di grave disturbo alla quiete pubblica ha interrotto la tranquillità di Ancona, culminando nell’arresto di un cittadino ucraino di trent’anni, a seguito di un comportamento aggressivo e irrispettoso nei confronti di una barista e di agenti di polizia.

L’incidente, verificatosi nella serata di sabato 3 gennaio in via Giordano Bruno, nel quartiere Piano, rappresenta un esempio tangibile delle sfide che le forze dell’ordine affrontano quotidianamente nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza.

L’uomo, già in stato di alterazione psicofisica a causa dell’eccessivo consumo di alcolici, veniva respinto da una barista che, giustamente, si rifiutava di servirgli ulteriore prodotto.

La reazione dell’uomo non si è fatta attendere, sfociando in un’aggressione verbale nei confronti della dipendente del bar.

L’intervento della Polizia di Stato, prontamente allertata, ha cercato di gestire la situazione, ma l’atteggiamento dell’uomo si è rivelato tutt’altro che collaborativo.

Durante il tentativo di identificazione, il trentenne ha opposto resistenza, cercando attivamente di eludere il controllo e rifiutandosi inizialmente di esibire documenti d’identità.

Quando, infine, ha esibito un documento valido, il suo comportamento è degenerato ulteriormente.

Rivolgendosi agli agenti con insulti e minacce, ha tentato di percuotere uno di loro con uno schiaffo, prontamente evitato dal poliziotto.

L’aggressività e la totale mancanza di rispetto per le autorità hanno continuato a manifestarsi durante il trasferimento presso la Questura, consolidando le accuse a suo carico.

Il cittadino ucraino è stato quindi denunciato per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre a ricevere una sanzione per ubriachezza manifesta, una condotta che, al di là delle implicazioni legali, evidenzia una preoccupante perdita di controllo e di responsabilità individuale.

L’episodio si inserisce nel contesto di un più ampio piano di controllo del territorio, orchestrato dal Questore Cesare Capocasa in collaborazione con il Prefetto Maurizio Valiante, e volto a garantire la sicurezza e la vivibilità del territorio.

Le attività, protratte per diversi giorni (dal 29 dicembre al 3 gennaio) e incentrate sulle zone più sensibili della città – tra cui la stazione ferroviaria, Piazza Ugo Bassi, Piazza D’Armi, Viale Cristoforo Colombo e Corso Carlo Alberto – hanno visto l’impiego di equipaggi della Polizia di Stato, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno effettuato 114 identificazioni, controllato quattro esercizi pubblici e 13 veicoli.

L’attività ha permesso di individuare 47 persone con precedenti, sottolineando l’importanza di una vigilanza capillare e dinamica per contrastare la criminalità e tutelare la sicurezza pubblica.