Ancona Capitale del Mare: Call for Ideas per il Futuro Blu

- PUBBLICITA -

Ancona si proietta verso il futuro, aspirando al titolo di Capitale Italiana del Mare 2026, un riconoscimento innovativo promosso dal Dipartimento per le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio, che celebra e sostiene le città costiere italiane con una forte identità marittima.

Il Comune lancia una call for proposals, un vero e proprio invito alla cittadinanza, agli enti pubblici e privati, alle associazioni e alle imprese, a co-creare un percorso di valorizzazione del patrimonio marittimo anconetano.

Questa iniziativa non si configura come un mero atto formale, ma come un’occasione cruciale per una riflessione approfondita sull’identità della città e sulle sue potenzialità.

Il titolo di Capitale Italiana del Mare, infatti, rappresenta un’opportunità unica per mettere a fuoco e amplificare le eccellenze locali, promuovendo una visione integrata che abbraccia la rigenerazione urbana legata al mare, l’economia blu, la sostenibilità ambientale e la promozione di un turismo responsabile.

La call for proposals è un invito a proporre progetti concreti e innovativi che possano contribuire a definire un futuro sostenibile e prospero per Ancona.

Le proposte potranno spaziare dalla riqualificazione di aree portuali e costiere, alla promozione di filiere legate alla blue economy, come l’acquacoltura sostenibile, le energie rinnovabili marine e la ricerca scientifica in ambito oceanografico.

Particolare attenzione sarà riservata a iniziative volte alla tutela degli ecosistemi marini, alla sensibilizzazione del pubblico sull’importanza della biodiversità e alla promozione di pratiche turistiche a basso impatto ambientale.

L’assessore al Turismo, Daniele Berardinelli, sottolinea come questa call si inserisca in un percorso più ampio di sviluppo culturale ed economico della città, dialogando attivamente con le iniziative già avviate per la candidatura ad Capitale Italiana della Cultura 2028.

La sinergia tra questi due progetti ambiziosi mira a creare un’identità urbana forte e riconoscibile, in grado di attrarre investimenti, talenti e visitatori.

Anche in caso di esito non positivo nella selezione nazionale, il dossier di candidatura, arricchito dalle proposte raccolte attraverso la call, diventerà uno strumento di pianificazione strategica fondamentale per il Comune, definendo priorità e obiettivi a medio-lungo termine e stimolando attività già a partire dal 2026.

La partecipazione è aperta a una vasta gamma di soggetti, inclusi enti pubblici, fondazioni, imprese, istituzioni culturali e scientifiche, e organizzazioni del terzo settore operanti nei settori chiave della cultura, dell’ambiente, del mare, del turismo e dell’economia blu, sia in forma singola che associata.

L’obiettivo è quello di creare una rete di competenze e risorse che possa contribuire a costruire un futuro sostenibile e prospero per Ancona, valorizzando il suo mare come patrimonio culturale, sociale ed economico di inestimabile valore.

Le proposte dovranno pervenire entro il termine indicato all’indirizzo di posta elettronica europa@comune.

ancona.it.