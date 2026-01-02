Ancona, due incidenti con petardi: un ragazzo perde una falange.

- PUBBLICITA -

L’emergenza pediatrica dell’ospedale Salesi di Ancona ha vissuto nelle ultime ore due episodi drammatici, portando alla luce la pericolosità dei giochi pirotecnici e le conseguenze devastanti che possono avere, soprattutto quando coinvolgono i più giovani.

Un bambino di soli 13 anni è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico a seguito di una lesione grave causata dall’esplosione di un petardo.

L’incidente, avvenuto nel quartiere Collemarino, ha inferto ferite profonde a due dita e ha provocato escoriazioni significative al viso del minore, che si è recato in ospedale in serata, accompagnato dalla madre, visibilmente angosciata.

Le indagini preliminari, ancora in corso, suggeriscono che il petardo sia stato lanciato da un soggetto esterno al gruppo di ragazzi presenti al momento dell’incidente, lasciando aperta la questione delle responsabilità e della supervisione dei minori durante l’utilizzo di tali oggetti.

L’intervento chirurgico si è rivelato complesso, tanto da rendere necessario l’amputazione di una falange, mentre l’altro dito ha subito una frattura che richiederà un lungo periodo di riabilitazione.

Il bambino è attualmente ricoverato in osservazione, con prognosi riservata ma con la speranza di poter tornare a casa nei prossimi giorni.

L’episodio non si è limitato a questo: poco distante, la stessa struttura ospedaliera ha dovuto intervenire su un ragazzo di 16 anni, proveniente da Vasto (Chieti), che ha riportato una lesione alla mano a seguito di un altro incidente con un petardo.

Questo secondo evento sottolinea un problema diffuso e preoccupante, che trascende i confini geografici e mette in discussione le misure di prevenzione e l’educazione alla sicurezza rivolte ai giovani.

Questi due casi, pur nella loro specificità, sollevano interrogativi cruciali sulla vendita e la fruizione dei prodotti pirotecnici.

La facilità di accesso a questi oggetti, spesso percepiti come semplici “giocattoli”, contrasta con il potenziale distruttivo che possono avere.

È fondamentale un rafforzamento della legislazione in materia, che preveda sanzioni più severe per chi vende prodotti pirotecnici a minori e che promuova campagne di sensibilizzazione mirate a educare i giovani sui rischi e le conseguenze delle proprie azioni.

L’aspetto dell’educazione, in particolare, risulta cruciale: insegnare ai ragazzi il valore della prudenza, il rispetto per la propria incolumità e quella altrui, e promuovere alternative ludiche più sicure e costruttive.

L’episodio drammatico avvenuto all’ospedale Salesi rappresenta un monito severo e un invito all’azione per tutta la comunità.