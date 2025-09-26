Ancona, Escalation Daspo: Stop a Comportamenti Antisociali

L’intensificarsi delle misure di prevenzione della sicurezza urbana ad Ancona si manifesta con l’emissione del 73° Daspo urbano dall’inizio dell’anno, un dato che sottolinea un’escalation nell’applicazione di strumenti volti a contrastare comportamenti antisociali e a tutelare l’ordine pubblico.

La recente ordinanza, rivolta a un cittadino somalo trentenne, incarna un esempio concreto di come le autorità locali stiano rispondendo a episodi di grave disturbo alla quiete pubblica.

L’episodio che ha portato all’emissione del provvedimento, verificatosi in corso Carlo Alberto, in prossimità della zona Piano, non è stato un evento isolato.

Precedenti interventi delle Volanti, intercettati mentre l’uomo manifestava comportamenti aggressivi lanciando oggetti contundenti, testimoniano una pericolosità reiterata.

L’intervento delle forze dell’ordine, volto inizialmente a sedare la situazione e sanzionare l’ubriachezza molesta, si è rivelato insufficiente a risolvere la problematica, evidenziando la necessità di un approccio più incisivo.

Il Daspo imposto, che vieta l’accesso a precise aree sensibili quali corso Carlo Alberto e via Giordano Bruno, con l’estensione del divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze, rappresenta una misura di contrasto mirata a prevenire la reiterazione di simili atti.

La durata quinquennale, protratta fino al 2026, riflette la gravità del comportamento e l’intenzione di creare un effetto deterrente duraturo.

La severità delle conseguenze in caso di violazione, che possono arrivare fino all’arresto, sottolinea la ferma volontà delle autorità di proteggere la sicurezza e la vivibilità del tessuto urbano.

Questo singolo caso si inserisce in un contesto più ampio, caratterizzato dalla presenza di precedenti penali contro la pubblica amministrazione e una serie di contravvenzioni per ubriachezza molesta, rilevate in diverse location della città, inclusa la stazione ferroviaria.

Questa cronologia di comportamenti problematici suggerisce una sfida complessa, che richiede un’analisi approfondita delle cause sottostanti e l’implementazione di strategie di intervento integrate, che vadano oltre la mera repressione, considerando anche percorsi di supporto sociale e riabilitazione.

La vicenda pone interrogativi cruciali sull’efficacia delle misure di prevenzione e sulla necessità di un approccio multidisciplinare per affrontare le radici del disagio sociale e promuovere un ambiente urbano più sicuro e inclusivo per tutti i cittadini.