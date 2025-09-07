Ancona, Festa del Mare: Massimo impegno per la sicurezza.

In vista della tradizionale Festa del Mare ad Ancona, la prefettura, in collaborazione con la questura e le forze dell’ordine locali, ha orchestrato un complesso piano di sicurezza e ordine pubblico.

L’iniziativa, nata dall’analisi condivisa dei rischi e delle esigenze emerse durante la Riunione Tecnica di Coordinamento, mira a garantire un evento sereno e sicuro per residenti, visitatori e operatori turistici.

Il dispositivo di sicurezza implementato rappresenta un’azione coordinata e sinergica, coinvolgendo un numero considerevole di operatori, ben oltre i sessanta, provenienti da diverse componenti delle forze dell’ordine.

Si tratta di un impegno congiunto che vede schierati agenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Guardia Costiera, tutti operando in un’ottica di collaborazione e mutualizzazione delle risorse.

L’efficacia del piano di sicurezza non si limita alla sola presenza fisica delle forze dell’ordine.

Il dispositivo prevede anche un’attenta analisi preventiva dei possibili scenari di rischio, con particolare attenzione a quelli legati alla grande affluenza di persone, al traffico marittimo e alla gestione delle emergenze.

Sono previste attività di monitoraggio costante, pattugliamenti mirati e un’intensificazione dei controlli, sia a terra che in mare.

A supporto delle forze dell’ordine, il piano prevede il coinvolgimento di personale specializzato proveniente dai Vigili del Fuoco, essenziali per la gestione di eventuali incendi o altre emergenze.

La Protezione Civile, con i suoi volontari, contribuisce con le proprie competenze logistiche e di assistenza alla popolazione.

Non meno importante è la presenza di associazioni sanitarie, pronte a fornire assistenza medica immediata in caso di necessità, garantendo un livello di sicurezza e protezione adeguato a ogni evenienza.

L’operazione testimonia l’importanza della cooperazione istituzionale e del coordinamento tra i diversi enti coinvolti nella gestione della sicurezza pubblica, un elemento cruciale per affrontare le sfide poste da eventi di ampia portata come la Festa del Mare, preservando la tranquillità e il godimento di un evento di importanza culturale e turistica per la città di Ancona.

L’obiettivo primario è quello di assicurare una celebrazione memorabile e sicura per tutti.