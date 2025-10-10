Ancona: Flashmob commovente per le vittime innocenti del conflitto israelo-palestinese

Ad Ancona, in una piazza Roma gremita, si è consumato oggi un potente atto di memoria e protesta.

Circa cento persone, provenienti da diverse realtà associative e gruppi informali, hanno partecipato a un presidio intitolato “Insieme per Ricordare”, che ha assunto la forma di un flashmob toccante e partecipato.

L’iniziativa si è posta l’obiettivo di commemorare le vittime innocenti del conflitto israelo-palestinese, i bambini e le bambine strappati alle loro famiglie e al futuro in questi tragici ventidue mesi di violenza.

Il cuore dell’azione simbolica è stato un elenco, letto ad alta voce, dei nomi di questi piccoli esseri umani, un elenco che risuonava nella piazza come un’accusa silenziosa e un grido di dolore.

L’impatto emotivo era palpabile, un monito severo sulla perdita irreparabile che affligge la popolazione civile.

L’allestimento scenico ha amplificato il messaggio di lutto e speranza.

Sul terreno, sormontate da bandiere palestinesi e di pace, sono state disposte scarpe di dimensioni ridotte, metafora struggente dell’infanzia interrotta e delle possibilità negate.

Ogni paio di scarpe rappresentava un futuro infranto, un sogno perduto.

Gli striscioni esposti, con messaggi chiari e diretti, hanno espresso un dissenso radicale nei confronti delle politiche governative percepite come responsabili o complici dell’attuale situazione.

Il claim “Free Palestine” ha increspato l’aria, portando con sé la richiesta di autodeterminazione e giustizia per il popolo palestinese.

L’iniziativa, promossa con forza e determinazione da un ampio fronte di associazioni civiche – coordinamento “Marche per la Palestina”, Arci, Anpi, Amnesty International, Libera, Emergency – testimonia una crescente mobilitazione della società civile italiana a sostegno della causa palestinese.

Questo presidio non è stato solo un momento di ricordo, ma anche un atto politico, un appello alla coscienza collettiva e una richiesta urgente di un cambiamento di rotta verso una soluzione pacifica e duratura.

L’evento ha rappresentato un potente segnale di solidarietà umana e una denuncia delle conseguenze devastanti del conflitto sulla popolazione civile, soprattutto sui bambini, la cui fragilità amplifica l’orrore e l’ingiustizia di questa guerra.