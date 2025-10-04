Ancona, foglio di via a ventenne: aggressione all’ambulanza e lesioni.

Un atto di sconsideratezza e violenza ha portato all’emissione di un provvedimento di allontanamento obbligatorio nei confronti di un ventenne di origine maliana, segnando un’ulteriore escalation nell’impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento dei servizi essenziali.

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha disposto il foglio di via, che impone al giovane di lasciare immediatamente il territorio comunale e di non farvi ritorno fino al 2028, a seguito di un episodio gravissimo che ha coinvolto un’ambulanza e un operatore sanitario.

L’evento, che configura un attacco diretto alla macchina operativa del sistema sanitario, ha rivelato una pericolosità sociale particolarmente allarmante.

Il danneggiamento del veicolo di soccorso, oltre a compromettere la capacità di intervento in situazioni di emergenza, ha causato lesioni personali ad un operatore sanitario impegnato nel suo ruolo di cura e assistenza.

Questo comportamento non solo dimostra una mancanza di rispetto nei confronti del personale medico e paramedico, ma incide profondamente sulla fiducia della comunità nei confronti delle istituzioni.

La decisione del Questore si fonda su una valutazione approfondita della condotta del giovane, che risulta già gravato da una storia di reati che abbraccia diversi ambiti: violazioni del patrimonio, offese alla pubblica amministrazione e aggressioni alla persona.

La sua presenza nel tessuto urbano di Ancona, a detta delle autorità, si è dimostrata un fattore propulsivo per la commissione di ulteriori illeciti, creando un clima di insicurezza e timore tra i cittadini.

Il provvedimento di allontanamento rappresenta uno strumento di prevenzione della criminalità, volto a proteggere la collettività da potenziali pericoli.

L’emissione del foglio di via, arrivato al numero 158 dall’inizio dell’anno nel territorio di Ancona, testimonia l’intensificazione delle azioni preventive messe in atto dalla Questura per contrastare la criminalità e tutelare la sicurezza pubblica.

Si tratta di una risposta concreta alla necessità di garantire un ambiente urbano sicuro e rispettoso delle regole, dove i servizi essenziali possano operare senza ostacoli e la comunità possa vivere in serenità.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla necessità di interventi mirati per la riabilitazione e il reinserimento sociale di individui a rischio, al fine di interrompere il ciclo di comportamenti devianti e favorire una convivenza pacifica e costruttiva.