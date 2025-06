Ancona: Minacce e Tensioni per il Nuovo Crematorio

Un’ombra di minacce e intimidazioni si addensa sul capoluogo marchigiano, Ancona, in un clima di crescente tensione legato alla controversa realizzazione di un impianto crematorio all’interno del cimitero di Tavernelle. L’episodio più allarmante, un biglietto anonimo contenente minacce di morte lasciato sull’auto dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini, rappresenta un punto di rottura in una spirale di polemiche e dissenso.L’iniziativa, strenuamente difesa dall’amministrazione comunale, ha scatenato la reazione veemente di un comitato di residenti, che ha raccolto oltre 4.200 firme per bloccare il progetto. Le preoccupazioni espresse dal comitato si concentrano sull’impatto ambientale di un impianto di questo tipo in una zona densamente popolata, sollevando dubbi sulla qualità della vita e sulla salute pubblica.La vicenda, già oggetto di ampi resoconti da parte dei media locali, ha portato la Digos ad avviare un’indagine approfondita e ad intensificare la sorveglianza non solo nei confronti dell’assessore Tombolini, ma anche, a scopo precauzionale, nei confronti del sindaco Daniele Silvetti. A queste minacce dirette si affiancano insulti e commenti denigratori diffusi online, amplificando ulteriormente il senso di scompiglio e di insicurezza.In un’intervista rilasciata all’ANSA, il sindaco Silvetti ha sottolineato con fermezza la necessità di un confronto civile e costruttivo, condannando ogni forma di violenza verbale o di intimidazione. “Chi interviene su questa vicenda,” ha dichiarato, “ha la responsabilità di mantenere la discussione all’interno di un confronto civile, sui temi, sui contenuti, che non sfoci nel dileggio o nell’insulto perché poi questo alimenta persone più facinorose.”Un lungo incontro, durato quasi tre ore, si è tenuto in Comune con i residenti, durante il quale sono stati ripercorsi i dettagli del progetto e del suo iter procedurale. Tuttavia, un confronto pubblico con l’assessore è stato rinviato per mancanza di adeguate garanzie di sicurezza.Il sindaco ha illustrato nel dettaglio le scelte tecniche e amministrative che hanno guidato l’implementazione del progetto, ponendo l’accento sulla tutela dell’ambiente e del benessere dei cittadini. Per questo motivo, sono stati adottati parametri significativamente inferiori, ridotti del 50% rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente. Il primo cittadino ha inoltre garantito una proroga del monitoraggio ambientale da parte di Arpam, estendendo il periodo di controllo oltre i due mesi inizialmente previsti.Per dissipare dubbi e paure, il sindaco ha chiarito alcuni aspetti specifici del processo di cremazione, precisando che vengono bruciate esclusivamente le salme, mentre le bare vengono trattate come rifiuti speciali e non vengono incenerite. Sono state inoltre affrontate le questioni relative alla presenza di materiali potenzialmente inquinanti, come lo zinco o le tossine. L’episodio, lungi dall’attenuarsi, evidenzia una frattura profonda nel tessuto sociale di Ancona, esacerbata da un acceso dibattito pubblico che richiede una gestione attenta e responsabile da parte delle istituzioni, al fine di garantire la sicurezza di tutti e favorire un confronto costruttivo e trasparente. La speranza è che un dialogo aperto e basato su dati concreti possa contribuire a placare le tensioni e a trovare una soluzione condivisa che rispetti le esigenze di tutti.