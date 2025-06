Ancona: Opportunità di gestione per strutture sportive comunali

Il Comune di Ancona, attraverso il Settore Sport e Gestione degli Impianti Comunali, ha recentemente indetto un avviso pubblico di interesse rivolto a operatori economici qualificati per l’affidamento in gestione di un gruppo di strutture sportive di proprietà comunale. Queste strutture, pur non caratterizzate da elevata redditività intrinseca, rientrano nell’ambito della disciplina degli appalti di servizi, configurando un’opportunità per soggetti interessati a operare nel settore dello sport e del tempo libero in sinergia con l’amministrazione locale.L’iniziativa si configura come un modello di collaborazione pubblico-privato finalizzato a garantire la fruibilità e la valorizzazione di asset comunali, compensando l’impegno dell’operatore economico tramite un corrispettivo economico, al netto del canone concessorio. Questo sistema mira a sostenere la qualità dei servizi offerti e a promuovere l’utilizzo ottimale degli impianti.Le strutture oggetto dell’avviso sono le seguenti:* Palestra Judo: L’affidamento avrà una durata triennale. L’operatore economico dovrà versare un canone concessorio annuale di 4.000 euro e percepirà un corrispettivo annuale di 6.000 euro. Il valore stimato della concessione, IVA esclusa, è pari a 49.500 euro.* Palasport PalaBrasili: L’affidamento avrà una durata triennale, con un canone concessorio annuale di 12.000 euro e un corrispettivo annuale di 25.500 euro. Il valore complessivo della concessione è stimato in 207.000 euro.* Area Ricreativa Skateboard (Skatepark): La durata dell’affidamento è fissata a tre anni. Il canone concessorio annuale è di 1.000 euro, mentre il corrispettivo annuale è pari a zero. Il valore stimato della concessione, IVA esclusa, è di 49.860 euro.Le responsabilità dell’operatore economico, una volta affidata la gestione, comprenderanno l’organizzazione e la conduzione di tutte le attività compatibili con la struttura, nel rispetto di un progetto operativo dettagliato che dovrà essere presentato in sede di gara. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla manutenzione e al corretto funzionamento degli impianti tecnologici, inclusi gli impianti elettrici e di sicurezza.L’amministrazione comunale si impegna a fornire il supporto necessario per garantire la sicurezza e la conformità delle attività svolte, mantenendo un dialogo costante con l’operatore economico per ottimizzare la gestione e promuovere l’innovazione.La procedura di selezione sarà condotta attraverso una gara telematica, con l’utilizzo della piattaforma elettronica predisposta. I soggetti interessati potranno consultare la documentazione completa e presentare le proprie offerte attraverso il Portale Appalti del Comune di Ancona. La partecipazione alla gara implica l’accettazione delle condizioni e dei requisiti specificati nel bando. Le informazioni relative al bando e ai relativi allegati sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Ancona, alla sezione dedicata agli appalti e ai servizi. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo email dedicato al Settore Sport e Gestione degli Impianti Comunali.