Ancona piange Monsignor Menichelli: un esempio di fede e vicinanza.

La scomparsa di Monsignor Edoardo Menichelli lascia un vuoto profondo nel tessuto sociale e religioso di Ancona, città che ha accompagnato con dedizione e sguardo attento per anni.

Come ha sottolineato il sindaco Daniele Silvetti, la figura del cardinale ed ex arcivescovo trascende il ruolo istituzionale, incarnando un esempio di umanità, rettitudine e vicinanza al prossimo.

La sua presenza non si limitava alle celebrazioni e alle istituzioni, ma si manifestava in un continuo dialogo con la comunità, un ascolto attivo e una reale disponibilità.

L’immagine che resterà impressa nella memoria di molti è quella di un pastore che percorreva le strade della città, a piedi o in auto, per toccare con mano le difficoltà e le gioie dei suoi fedeli, rendendosi partecipe delle loro vite.

Un episodio particolarmente toccante, evocato dal sindaco, è la sua partecipazione al funerale di Lucia e Diego a Fabriano, un gesto di profonda compassione e solidarietà nei confronti di una comunità colpita dal lutto.

Questo momento testimonia la sua capacità di trascendere i confini diocesani, offrendo conforto e speranza in un momento di dolore condiviso.

La sua leadership religiosa non si è esaurita in atti di pietà, ma si è concretizzata in un impegno costante a favore dei lavoratori, un’attenzione particolare alle problematiche sociali e un impulso significativo alla crescita spirituale della città.

La conferenza eucaristica nazionale, un evento di rilevanza nazionale, è stata un’occasione per Ancona per rafforzare la sua identità religiosa e culturale, sotto la guida e l’impegno di Monsignor Menichelli.

L’attestato di Civica Benemerenza con medaglia d’oro, conferito nel 2012, rappresenta un riconoscimento formale del suo operato, ma non esaurisce la profondità del suo contributo.

La sua eredità, fatta di gesti concreti, parole di speranza e un esempio di vita dedicato al servizio degli altri, continuerà a ispirare la comunità di Ancona e a illuminare il cammino di quanti lo hanno conosciuto.

La sua figura si staglia come un faro di valori cristiani autentici, un esempio di come la fede possa tradursi in azione concreta a favore del bene comune.