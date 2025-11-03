Ancona, porte aperte alla Capitaneria: un giorno con il Presidente Mattarella

In un gesto di apertura e condivisione, la Direzione Marittima di Ancona, cuore pulsante della Capitaneria di Porto, spalanca le sue porte alla cittadinanza, offrendo un’opportunità unica di approfondimento e conoscenza.

L’evento, inserito nel ricco programma celebrativo del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, si configura come un momento significativo durante la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in città.

L’apertura della caserma, dalle 14:30 alle 19:30 del 4 novembre, trascende la semplice apertura al pubblico; è un’occasione per riaffermare i principi cardine della Repubblica Italiana, incarnati dai valori di lealtà, sacrificio e dedizione al servizio.

Si tratta di un’immersione nel mondo delle donne e degli uomini che, quotidianamente, indossano l’uniforme, rappresentando un baluardo di sicurezza e un simbolo di coesione nazionale.

L’iniziativa non si limita a mostrare le strutture e le attrezzature operative.

Essa mira a divulgare la storia complessa e affascinante della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, un corpo specializzato che affonda le sue radici in secoli di salvaguardia marittima, difesa costiera e soccorso in mare.

Si offriranno spunti per comprendere il ruolo cruciale che l’istituzione riveste nella protezione dell’ambiente marino, nel contrasto all’immigrazione clandestina, nella tutela della navigazione e nel garantire la sicurezza dei porti italiani.

Questa giornata sarà un’occasione per apprezzare l’alto livello di professionalità e competenza che contraddistingue il personale della Guardia Costiera, un corpo che opera spesso in condizioni difficili e rischiose, con l’unico scopo di proteggere la vita umana in mare e preservare il patrimonio costiero italiano.

L’apertura rappresenta un ponte di dialogo tra l’istituzione e la comunità, un modo per rafforzare il legame tra i cittadini e le Forze Armate, ricordando a tutti l’importanza della difesa e della sicurezza nazionale, pilastri fondamentali per la prosperità e la serenità del Paese.

La giornata sarà arricchita da esposizioni, dimostrazioni e attività interattive, pensate per coinvolgere persone di tutte le età e favorire la comprensione del ruolo vitale della Capitaneria di Porto.