Ancona, presidio per la Flotilla Gaza: solidarietà e protesta

Il 12 giugno, Ancona sarà teatro di una mobilitazione a due voci, espressione di un disagio profondo e di una solidarietà incondizionata verso il popolo palestinese.

I Centri Sociali Marche, in sinergia con l’Unione Sindacale di Base (Usb), promuovono un presidio di protesta in vista della partenza della Global Sumud Flotilla, destinazione Gaza, un atto di coraggio che sfida il silenzio assordante delle istituzioni globali.

La Flotilla, nata da un impulso dal basso, si erge come una risposta tangibile all’inerzia delle strutture ufficiali.

Le minacce gravi e reiterate che incombono sulla missione, e sul personale che vi partecipa, non hanno suscitato una risposta adeguata da parte dell’Italia, lasciando i partecipanti in una situazione di vulnerabilità che grida vendetta.

Il presidio, in continuità con lo sciopero generale indetto dall’Usb, si radica nell’esigenza di una dis-