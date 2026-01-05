Ancona, primo Daspo urbano: stop a un trentenne aggressivo.

- PUBBLICITA -

Un atto emblematico segna l’inizio del 2026 ad Ancona: il Questore Cesare Capocasa ha disposto il primo Daspo urbano dell’anno nei confronti di un trentenne anconetano, un provvedimento che riflette una crescente preoccupazione per l’escalation della microcriminalità e della violenza nel tessuto urbano.

L’episodio scatenante, verificatosi il primo gennaio in un bar di Corso Mazzini, non è un caso isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di comportamenti aggressivi e irrispettosi verso la proprietà e il personale di attività commerciali.

Le dinamiche dell’aggressione, descritte come originata da un litigio apparentemente banale, hanno rapidamente degenerato in un’esplosione di violenza che ha coinvolto non solo i titolari e i dipendenti del bar, ma anche le forze dell’ordine intervenute.

I tentativi di mediazione da parte dei poliziotti, volti a disinnescare la situazione e a riportare l’uomo alla ragione, si sono scontrati con una resistenza attiva e ostile, culminata in aggressioni dirette ai membri delle forze dell’ordine e in lesioni a un agente.

La necessità di ricorrere a personale sanitario testimonia la gravità della situazione e il livello di alterazione emotiva e comportamentale dell’individuo.

La misura del Daspo urbano, disposta in via precauzionale e preventiva, rappresenta un segnale chiaro dell’impegno delle autorità a garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e a tutelare il diritto al vivere pacifico e senza timori.

Il provvedimento, che vieta all’uomo l’accesso e la permanenza nelle aree più frequentate e sensibili della città – Corso Mazzini, Corso Garibaldi, Piazza Roma, Corso Stamira e via Castelfidardo – non è una risposta punitiva, ma un tentativo di interrompere un percorso di comportamenti problematici e di offrire un’opportunità di riorientamento.

Questo Daspo si aggiunge a un precedente avviso orale, indicando una tendenza alla ripetizione di comportamenti antisociali e un’incapacità di interiorizzare i limiti imposti dalla convivenza civile.

L’estensione temporale del divieto, fino al 2027, sottolinea la serietà della situazione e la volontà di creare un periodo di raffreddamento e di monitoraggio del soggetto.

Il provvedimento, oltre a tutelare la sicurezza pubblica, mira a sensibilizzare l’individuo sulle conseguenze delle proprie azioni e a promuovere un cambiamento comportamentale duraturo, affiancandosi a possibili interventi di supporto sociale e riabilitativo.

L’evento pone l’attenzione sulla necessità di strategie di prevenzione della criminalità sempre più mirate e sulla collaborazione tra forze dell’ordine, istituzioni e comunità locale.