Ancona, Studente Investito: Mattinata Scolastica Interrotta da un Incidente

La routine di una mattinata scolastica, la trepidazione per gli esami conclusivi della terza media, si è spezzata bruscamente in via Flavia, ad Ancona. Intorno alle 9:30, un tragico evento ha sconvolto la tranquillità della città, coinvolgendo un giovane studente di quattordici anni, investito da un’autovettura.L’impatto, secondo le prime ricostruzioni, ha proiettato il ragazzo a terra, generando immediate preoccupazioni per la sua incolumità. Nonostante la violenza dell’urto, il minorenne, miracolosamente, è rimasto cosciente, una circostanza che ha alleviato in parte la gravità della situazione, sebbene il quadro clinico presenti elementi di seria allarme.Sul posto, tempestivo l’intervento della Croce Rossa, che ha provveduto a trasportare d’urgenza il giovane all’ospedale universitario Torrette, assegnandogli il codice rosso, il più alto livello di emergenza. I primi accertamenti medici hanno evidenziato un sospetto trauma cranico e un politrauma, sottolineando la complessità delle lesioni riportate. Il team medico è impegnato in una valutazione approfondita per stabilire l’entità dei danni e pianificare il percorso terapeutico più appropriato.La dinamica precisa dell’incidente è attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. I rilievi sul luogo dell’evento mirano a chiarire le circostanze che hanno portato alla collisione, con particolare attenzione alla velocità del veicolo, alla visibilità e alla possibile presenza di fattori ambientali o comportamentali che hanno contribuito all’accaduto. Un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica del 118 hanno garantito un supporto immediato, coordinando le operazioni di soccorso e stabilizzando le condizioni del ragazzo in attesa del trasporto ospedaliero. L’evento ha generato profonda commozione nella comunità scolastica e cittadina, che si stringe attorno alla famiglia dello studente, auspicando un rapido e completo recupero.