Ancona: Studenti e Commercianti Uniti per lo Sviluppo del Territorio

Ancona e l’Università Politecnica: Un Partenariato per lo Sviluppo del Territorio Attraverso i GiovaniUn’iniziativa innovativa sta prendendo forma ad Ancona, consolidando il legame tra l’amministrazione comunale, l’Università Politecnica delle Marche (Univpm) e il tessuto commerciale locale.

A distanza di pochi giorni dalla sua presentazione ufficiale, oltre quaranta esercizi commerciali hanno già aderito alla “University Card”, uno strumento pensato per agevolare la vita degli studenti e, al contempo, stimolare l’economia cittadina.

Lungi dall’essere una semplice tessera sconto, la University Card si configura come un ecosistema digitale di opportunità.

Trasformata quest’anno in un’applicazione mobile intuitiva e accessibile, offre agli studenti un ventaglio di vantaggi che spaziano dalle attività sportive alla fruizione culturale, dall’abbigliamento al tempo libero.

L’obiettivo è quello di creare un circolo virtuoso in cui i giovani talenti universitari, motore di innovazione e potenziale forza lavoro, possano accedere a servizi di qualità a prezzi vantaggiosi, contribuendo attivamente alla vitalità della città.

L’assessore all’Università, Marco Battino, promotore dell’iniziativa, ha personalmente visitato i negozi aderenti per consegnare le vetrofanie che attestano la partecipazione alla piattaforma digitale, sottolineando l’importanza di questa collaborazione come investimento nel futuro del territorio.

La scelta di una vetrofania non è casuale: rappresenta un segnale visibile e tangibile per gli studenti, un invito a scoprire le opportunità offerte e a supportare le attività commerciali locali.

Si tratta, in questa fase, di una prova pilota, una fase di lancio cruciale per valutare l’efficacia dello strumento e raccogliere feedback preziosi.

L’amministrazione comunale aspira a coinvolgere un numero sempre maggiore di commercianti, gestori di attività ricreative e di servizi, ampliando così l’offerta e rendendo la piattaforma realmente capillare e fruibile per gli studenti.

Questa strategia mira a creare una rete solida e dinamica, in grado di rispondere alle esigenze della comunità universitaria e di contribuire allo sviluppo economico sostenibile di Ancona.

Una volta operativa, la piattaforma University Card darà agli studenti la possibilità di accedere a sconti e promozioni personalizzate, mentre le attività commerciali manterranno la libertà di definire le proprie offerte, creando una sinergia che beneficia tutti i partecipanti.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione urbana e di valorizzazione del capitale umano, puntando a rendere Ancona una città universitaria attrattiva, dinamica e capace di intercettare le sfide del futuro.