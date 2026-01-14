Ancona, terza volta Plastic Free: un modello virtuoso per il pianeta.

- PUBBLICITA -

Ancona, città portuale adagiata sulle coste adriatiche, si conferma ancora una volta capitale dell’impegno ambientale, siglando il terzo riconoscimento consecutivo come Comune Plastic Free, un prestigioso attestato rilasciato dall’associazione nazionale Plastic Free Onlus.

L’ambito premio, celebrato oggi durante una conferenza stampa presso Montecitorio, testimonia un percorso di responsabilità e innovazione volto a contrastare un problema globale di portata crescente: l’inquinamento da plastica.

L’assegnazione del titolo non è un mero atto formale, bensì il risultato tangibile di un profondo cambiamento di paradigma che ha investito l’amministrazione comunale e, soprattutto, la coscienza collettiva dei suoi abitanti.

Ancona, infatti, non si è limitata a dichiarazioni di intenti, ma ha implementato azioni concrete e misurabili, focalizzandosi sulla riduzione drastica dell’abbandono dei rifiuti plastici e sull’incentivazione di stili di vita sostenibili a 360 gradi.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di consapevolezza ambientale, alimentata dalla crescente urgenza di proteggere gli ecosistemi marini e terrestri, sempre più soffocati da microplastiche e macro-rifiuti.

La conferenza stampa, alla quale hanno presenziato l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, e Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, ha sottolineato l’importanza di un approccio sinergico tra istituzioni, associazioni e cittadini per affrontare questa sfida epocale.

Il percorso di Ancona è un modello virtuoso, che dimostra come un impegno costante e mirato possa generare risultati significativi.

Le strategie implementate spaziano dalla sensibilizzazione nelle scuole, all’organizzazione di campagne di pulizia delle spiagge e dei parchi pubblici, fino alla promozione di alternative ecologiche alla plastica monouso, come l’introduzione di fontane pubbliche per incentivare l’uso di borracce riutilizzabili e il sostegno a negozi e attività commerciali che offrono prodotti sfusi o con imballaggi ridotti.

La scelta di Montecitorio come sede della premiazione non è casuale: evidenzia l’importanza di un quadro legislativo favorevole e di un impegno politico a livello nazionale per sostenere le iniziative locali e promuovere una transizione verso un’economia circolare e a basso impatto ambientale.

Il riconoscimento ricevuto da Ancona rappresenta un incoraggiamento a proseguire con determinazione lungo questo cammino, rafforzando la collaborazione con altre città e diffondendo buone pratiche che possano ispirare un cambiamento culturale su scala globale.

Il futuro del pianeta, lo si intuisce, si gioca anche in iniziative come queste, nate dal basso e alimentate dalla volontà di costruire un mondo più pulito e sostenibile per le generazioni future.