Ancona: Tolti di Via e Strategie per la Sicurezza Urbana

Ancona: Strategie di Sicurezza Urbana Integrate per Contrastare la Microcriminalità Giovanile e Ripristinare la Quiete PubblicaNegli ultimi mesi, la Questura di Ancona ha implementato un approccio strategico e multiforme per affrontare le problematiche legate alla microcriminalità e al disturbo della quiete pubblica, con particolare attenzione al centro cittadino.

Questo impegno si traduce in una serie di azioni coordinate che mirano a prevenire, reprimere e, soprattutto, riabilitare soggetti a rischio.

Da settembre, il Questore Capocasa ha emesso sette Decreti di Allontanamento Urbano (Dacur) per condotte violente, mentre quarantotto Fogli di Via Obbligatori sono stati applicati a persone abitualmente coinvolte in attività illecite, non residenti nel capoluogo.

Queste misure, supportate dalla collaborazione con la Prefettura, rappresentano uno strumento cruciale per contrastare la presenza di elementi destabilizzanti e garantire un ambiente più sicuro per i cittadini.

La Questura sottolinea l’efficacia delle operazioni dedicate, svolte regolarmente nei pomeriggi del sabato, grazie al contributo di unità specializzate provenienti da Bologna, Napoli e Perugia, supportate da unità cinofile, dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Locale.

Questi servizi dinamici di controllo del territorio, intensificati a seguito di episodi di microcriminalità che avevano coinvolto giovani nel giugno 2021, hanno permesso di identificare migliaia di persone e di creare un deterrente significativo.

L’analisi dei dati raccolti ha permesso di “mappare” i fenomeni e di concentrare le risorse nelle aree più critiche, come piazza Roma, via Marsala, via Menicucci e le vie adiacenti a corso Garibaldi, Stamira e Mazzini.

L’impegno si è concretizzato anche in recenti servizi straordinari, come quelli del 1° e 2 ottobre, condotti in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche.

Questi interventi hanno permesso di identificare 241 persone, di cui 61 con precedenti penali, e hanno portato alla denuncia di un cittadino gambiano per inottemperanza a un ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

Nonostante questi sforzi, le Volanti sono state chiamate a intervenire in dieci occasioni nei nove mesi considerati, prevalentemente per disturbi della quiete pubblica e comportamenti incivili.

Un episodio particolarmente significativo risale all’inizio di luglio, quando, unitamente a personale dell’Esercito nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, è intervenuta in piazza Roma per una presunta rissa, risultata poi essere un’aggressione tra connazionali.

Più recentemente, il 29 settembre, in via Menicucci, un’altra aggressione estemporanea ha portato all’avvio di indagini per identificare i responsabili.

La Questura ha sottolineato l’importanza dei provvedimenti amministrativi di prevenzione, come monito e stimolo al cambiamento, nei confronti di soggetti, sia maggiorenni che minori, con precedenti penali.

Questi provvedimenti, unitamente all’analisi costante dei dati e all’adattamento delle strategie operative, mirano a creare un ambiente urbano più sicuro e a promuovere un percorso di riabilitazione per i soggetti coinvolti, contribuendo a un futuro più pacifico per la comunità di Ancona.