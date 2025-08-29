Ancona: Via le richieste per la ricostruzione post-sismica

Apertura ufficiale delle procedure per la presentazione delle istanze relative alla ricostruzione privata a Ancona, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la regione il 9 novembre 2022.

Due terremoti di magnitudo significativa, rispettivamente 5.5 (registrato alle ore 7:07) e 5.2 (alle 7:08), hanno investito l’area costiera marchigiana, innescando una sequenza sismica che ha avuto ripercussioni particolarmente gravi nelle province di Ancona e Pesaro Urbino.

L’evento, che ha richiamato alla memoria la fragilità tettonica del territorio, ha provocato non solo