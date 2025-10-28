Ancona, visita istituzionale: Esercito e Regione rafforzano la collaborazione

Nella cornice di una crescente attenzione alla sicurezza e al rafforzamento del legame tra istituzioni civili e militari, Ancona ha ospitato una significativa visita istituzionale.

Il Sindaco Daniele Silvetti ha ricevuto il Generale di Divisione Andrea Di Stasio, Comandante del Comando Territoriale Sud dell’Esercito Italiano, affiancato dal Colonnello Enrico Ubaldo Gabrielli, Comandante del Comando Militare Esercito Marche di Ancona.

L’incontro, improntato a un cordiale confronto, ha offerto l’opportunità di delineare al Generale Di Stasio le peculiarità di Ancona, città destinata ad accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 4 novembre, in occasione della celebrazione della festa nazionale delle Forze Armate.

L’occasione è stata ulteriormente arricchita da un incontro con il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, durante il quale il Generale Di Stasio ha ribadito l’impegno costante dell’Esercito Italiano a garantire la tutela della sicurezza dei cittadini marchigiani e a salvaguardare il corretto funzionamento delle Istituzioni democratiche.

Questo impegno non si limita alla semplice prevenzione del crimine, ma si estende alla salvaguardia del tessuto sociale e al supporto delle autorità civili in situazioni di emergenza.

Il Generale Di Stasio ha poi visitato il Comando Militare Esercito Marche, dove si è tenuto un briefing dettagliato sui compiti, le attività in atto e quelle pianificate per il futuro.

L’analisi ha permesso di evidenziare l’ampiezza degli interventi programmati, dalla gestione delle emergenze ambientali e calamità naturali, fino alla contribuzione alla sicurezza urbana.

Successivamente, il Generale si è dedicato a un incontro con il personale militare e civile del Comando marchigiano, sottolineando il ruolo cruciale del comando stesso nel presidio del territorio regionale.

L’importanza di tale presidio si manifesta in interventi diversificati, che vanno dalla risposta a situazioni di necessità improrogabili alla promozione di iniziative di sensibilizzazione e informazione per la cittadinanza.

Il Comando Militare Esercito Marche svolge, inoltre, un ruolo fondamentale nel contrasto alla dispersione scolastica e nel sostegno al reinserimento lavorativo dei militari dimessi, con iniziative mirate a favorire l’inclusione sociale e a valorizzare le competenze acquisite durante il servizio.

Particolare attenzione è riservata anche alla gestione efficiente dei documenti e alla preparazione per la mobilitazione delle riserve, garantendo la prontezza operativa delle forze armate in caso di necessità.

La visita si è conclusa con un saluto al personale impiegato nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure, testimoniando l’impegno costante dell’Esercito Italiano a garantire la sicurezza e il benessere della comunità marchigiana.

L’incontro ha rafforzato il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni, ribadendo la condivisione di obiettivi e la comune volontà di garantire un futuro sicuro e prospero per la regione.