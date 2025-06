Andreea Rabciuc, processo: Procura chiede 7 anni a Gresti

Il processo per la scomparsa e il decesso di Andreea Rabciuc, la giovane donna originaria della Romania e residente a Jesi, si è intensificato con la richiesta di condanna a sette anni di reclusione avanzata dalla Procura di Ancona nei confronti di Simone Gresti, autotrasportatore di Moie. L’imputato è accusato di istigazione al suicidio, maltrattamenti in famiglia e spaccio di stupefacenti, reati emersi nel corso delle complesse indagini che hanno portato al ritrovamento del corpo di Rabciuc il 20 gennaio 2024 in un rudere a Montecarotto, a brevissima distanza dal luogo della sua scomparsa, avvenuta il 12 marzo 2022.La vicenda, segnata da un’atmosfera di profonda sofferenza e incertezza, ha acceso un dibattito sulla dinamica del decesso e sulla presunta responsabilità di Gresti. Un elemento cruciale emerso dalle indagini è un messaggio lasciato dalla giovane nel luogo dove è stata ritrovata, un’amara confessione che rivela una condizione di isolamento e dipendenza: “Se lui non mi avesse tolto il cellulare chiamavo mamma”. Questa frase, interpretabile come un tentativo disperato di comunicare con la famiglia e chiedere aiuto, ha fornito alla pubblica ministero Irene Bilotta un elemento chiave per sostenere l’accusa di responsabilità diretta di Gresti nella morte di Rabciuc.Il processo, in corso davanti al giudice unico Alberto Pallucchini con rito abbreviato (e dunque a porte chiuse, per garantire la riservatezza del procedimento), ha visto l’imputato prendere la parola in aula, come da sua richiesta. La difesa, rappresentata dagli avvocati Emanuele Giuliani e Gianni Marasca, ha espresso soddisfazione per la chiarezza e la precisione delle dichiarazioni rese da Gresti, ribadendo la sua innocenza e negando categoricamente ogni accusa. La difesa ha sottolineato che l’imputato ha fornito spiegazioni dettagliate e circostanziate, confutando la ricostruzione accusatoria.L’udienza, ora, si preannuncia ricca di ulteriori elementi e testimonianze. Il 18 novembre si apriranno le repliche, con la possibilità per la parte civile, rappresentata dall’avvocato Rino Bartera e quindi la madre di Andreea, presentare le proprie argomentazioni e produrre prove a sostegno dell’accusa. La difesa avrà a sua volta la possibilità di confutare le affermazioni della pubblica accusa e presentare la propria versione dei fatti. Il processo si configura, dunque, come un complesso intreccio di accuse, difese e prove, volto a fare luce sulle circostanze che hanno portato alla tragica scomparsa di Andreea Rabciuc e a determinare la responsabilità penale di Simone Gresti. La sentenza, attesa con ansia dalla famiglia della vittima e dall’opinione pubblica, definirà il destino dell’imputato e contribuirà a fare luce su una vicenda umana profondamente dolorosa e complessa.