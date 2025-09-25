Ankon Arcipelago: Giovani Ancona al Centro per Resilienza e Futuro

Ancona promuove “Ankon Arcipelago”: un’iniziativa per la resilienza giovanile e la coesione socialeIn risposta all’urgente necessità di affrontare le sfide che i giovani anconetani si trovano ad affrontare, il Rotary Club di Ancona ha lanciato “Ankon Arcipelago”, un progetto ambizioso e inclusivo volto a costruire un ecosistema di supporto e crescita per le nuove generazioni.

L’iniziativa, nata a seguito della firma del Patto Educativo Provinciale, rappresenta un primo, concreto atto di impegno per una comunità che desidera proteggere e valorizzare il proprio futuro.

La presentazione, svoltasi presso il Ridotto del Teatro delle Muse, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e rappresentativo del tessuto sociale anconetano, testimoniando un forte senso di responsabilità condivisa.

Autorità civili, istituzionali, dirigenti scolastici, rappresentanti del mondo universitario e associazioni del terzo settore hanno espresso vivo interesse e una sincera disponibilità a collaborare attivamente alla realizzazione del progetto.

“Ankon Arcipelago” si configura come un vero e proprio laboratorio di resilienza, un punto di incontro e dialogo tra giovani, adulti, istituzioni e professionisti.

L’obiettivo primario è creare un ambiente protettivo che favorisca l’emersione delle fragilità, stimoli la condivisione di esperienze e promuova la ricerca di soluzioni innovative e personalizzate.

Il progetto non si limita a un intervento emergenziale, ma punta a costruire una rete di supporto duraturo, in grado di rispondere alle esigenze in evoluzione dei giovani.

Il percorso si articolerà attraverso una serie di iniziative, a partire dai “Martedì di Arcipelago”, incontri mensili dedicati all’approfondimento di temi cruciali quali la salute mentale, l’orientamento scolastico e professionale, la prevenzione del disagio sociale e la promozione del benessere psicofisico.

Oltre a rappresentare momenti di ascolto attivo, questi incontri saranno occasioni di formazione, di scambio di buone pratiche e di costruzione di partenariati strategici.

Il culmine del progetto è previsto per la primavera del 2026, con il “Festival Ankon Arcipelago”, un evento cittadino di ampia portata che coinvolgerà giovani, famiglie, operatori del settore e istituzioni.

Il festival si propone come uno spazio di espressione artistica, di riflessione critica e di sperimentazione creativa, attraverso laboratori teatrali, mostre d’arte, proiezioni di video e altre attività pensate per valorizzare le potenzialità dei giovani e trasformare le difficoltà in opportunità di crescita personale e collettiva.

Il presidente del Rotary Club Ancona, Andrea Morandi, ha sottolineato l’importanza di tradurre l’impegno sancito dal Patto Educativo in azioni concrete, attivando le energie positive della città per ascoltare i giovani, riconoscere i loro talenti e offrire loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro di successo.

Tra i presenti all’evento, Marina Pepe, rappresentante della Divisione Anticrimine della Questura, Camilla Mazzoli per l’Università Politecnica delle Marche, Manuela Caucci e Marco Battino, assessori comunali, Antonella Andreoli e Arianna Lubrani, esponenti dell’Ufficio Scolastico Regionale, Giulia Dionisi dell’Ordine degli Psicologi Marche e Meri Mengarelli, giudice onorario del Tribunale dei Minori, a testimonianza del coinvolgimento trasversale del progetto a livello istituzionale.

“Ankon Arcipelago” si presenta quindi come un investimento nel futuro di Ancona, un segnale di speranza e un impegno concreto per una comunità più inclusiva, solidale e resiliente.