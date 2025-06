Anziani Protetti: Prevenzione Truffe e Cura Integrata

Un’Iniziativa Integrata per la Tutela degli Anziani: Prevenzione delle Truffe e Rafforzamento del Tessuto SocialeUn’iniziativa innovativa per contrastare l’incremento delle truffe che colpiscono gli anziani si è concretizzata in un corso formativo presso l’IRCCS-INRC di Ancona, frutto di una collaborazione sinergica tra Carabinieri, professionisti sanitari e l’Università di Camerino. L’evento, denominato “Una cura contro le truffe”, segna l’avvio di un progetto ambizioso volto a integrare la prevenzione dei reati all’interno del percorso di cura del paziente anziano.L’aumento esponenziale delle truffe ai danni degli anziani rappresenta una sfida complessa, le cui implicazioni superano il mero danno economico. Le vittime spesso subiscono traumi emotivi profondi, che compromettono il loro benessere psicologico e la loro qualità di vita. Questo progetto riconosce la necessità di un approccio olistico, che non si limiti a reprimere il reato, ma che agisca in modo proattivo per proteggere la vulnerabilità degli anziani.L’elemento distintivo dell’iniziativa risiede nella valorizzazione del rapporto di fiducia che si instaura tra il paziente e il personale sanitario durante il ricovero. Questo legame empatico, spesso caratterizzato da ascolto e comprensione, viene trasformato in un’opportunità per veicolare messaggi di prevenzione e sensibilizzazione. I professionisti sanitari, attraverso una formazione specifica, diventano sentinelle attente, capaci di riconoscere i segnali di potenziale vittimizzazione e di fornire informazioni cruciali per evitare di cadere preda di truffatori.Il progetto non si focalizza esclusivamente sulla popolazione anziana ricoverata, ma estende la sua azione anche ai loro familiari. L’obiettivo è costruire una rete di sostegno solida e capillare, in grado di fungere da barriera protettiva contro le truffe. La condivisione di informazioni e la sensibilizzazione dei familiari giocano un ruolo fondamentale nel rafforzare questa rete, promuovendo un dialogo aperto e una maggiore consapevolezza dei rischi.L’evento di lancio, presentato dal Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Roberto Di Costanzo, e coordinato da figure chiave come il Comandante del Reparto Operativo, Tenente Colonnello Carmine Elefante, il Dottor Massimo Di Muzio, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Farmacia e Farmacologia Clinica dell’IRCCS-INRC, e la Professoressa Giulia Bonacucina, Prorettrice dell’Università di Camerino, ha sottolineato l’importanza di un approccio multidisciplinare e collaborativo. Questa sinergia tra istituzioni, corpi armati e mondo accademico rappresenta un modello di buone pratiche che potrebbe essere replicato in altre realtà territoriali, contribuendo a costruire una società più sicura e attenta alla protezione dei suoi membri più vulnerabili. Il progetto si propone, in definitiva, di trasformare il contesto sanitario in un luogo di prevenzione, dove la cura del paziente si coniuga con la tutela della sua integrità e del suo patrimonio.