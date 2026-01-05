Appennino: la paura torna, serve una ricostruzione profonda

- PUBBLICITA -

La fragilità del territorio appenninico, esposta a un’attività sismica endemica, si manifesta in modo particolarmente acuto in ogni sussulto tellurico, anche di modesta entità.

L’episodio recente, una scossa di magnitudo 3.8 che ha investito le province di Macerata e Fermo con una sequenza di repliche secondarie, ha riacceso l’eco delle ferite ancora aperte del 2016 e 2017, testimonianza di una vulnerabilità profonda radicata nella memoria collettiva.

Il racconto della sindaca di Sant’Angelo in Pontano, Vanda Broglia, a Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione, evoca non solo lo spavento palpabile che ha investito la popolazione, ma anche la persistenza di una condizione di ansia diffusa, un fardello psicologico che accompagna quotidianamente chi abita queste terre.

Lungi dall’abituazione, l’esperienza sismica si rivela una costante fonte di vulnerabilità emotiva e sociale.

La risposta all’inevitabilità del rischio sismico non risiede nella rassegnazione, bensì in un approccio proattivo e multidimensionale.

La prevenzione non è solo un insieme di misure tecniche, ma un processo culturale che coinvolge l’intera comunità.

È cruciale promuovere una conoscenza approfondita della geologia locale, dei meccanismi sismici e delle dinamiche del territorio.

L’informazione, divulgata in modo accessibile e comprensibile, deve tradursi in consapevolezza e in comportamenti responsabili.

La ricostruzione, per l’Appennino centrale, assume un significato strategico ben più ampio della semplice riparazione di edifici danneggiati.

Rappresenta un’opportunità imperdibile per rimodellare il tessuto urbano ed edilizio, implementando soluzioni innovative che riducano la vulnerabilità sismica e idrogeologica.

Si tratta di ricostruire meglio, adottando tecniche costruttive all’avanguardia, privilegiando materiali performanti e garantendo la sicurezza delle infrastrutture.

È necessario, inoltre, valutare attentamente la localizzazione degli insediamenti, evitando zone ad alto rischio e promuovendo il ripopolamento di aree più sicure.

La sfida più complessa, tuttavia, riguarda la dimensione sociale ed economica.

La ricostruzione non può limitarsi alla riedificazione fisica, ma deve promuovere la ripresa delle attività produttive, la creazione di nuove opportunità di lavoro e il rafforzamento del capitale sociale.

È fondamentale sostenere le imprese locali, incentivare l’imprenditoria giovanile e favorire lo sviluppo di filiere produttive sostenibili.

Superare la paura, un sentimento umano e comprensibile, richiede un impegno costante e condiviso.

La fiducia nel futuro si costruisce giorno dopo giorno, attraverso azioni concrete che dimostrino la capacità di resilienza della comunità appenninica e la volontà di affrontare le sfide del presente con determinazione e responsabilità.

La consapevolezza di vivere in un ambiente sicuro non è un dono, ma il risultato di un lavoro continuo e collettivo, un percorso di crescita e di rinnovamento che coinvolge l’intera regione.