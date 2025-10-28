Appuntato dei Carabinieri salva motociclista a Corinaldo: un gesto di umanità

Il 15 ottobre scorso, a Corinaldo, un atto di prontezza e umanità ha riscritto un potenziale tragico.

Un appuntato scelto dei Carabinieri, Pasqualino Gaetani, libero dal servizio e accompagnato dal figlio minorenne, si è trovato testimone di un incidente motociclistico.

L’impatto aveva lasciato il motociclista in condizioni critiche, con un’emorragia grave e potenzialmente letale alla gamba.

Lungi dall’indifferenza o dall’inazione, l’appuntato Gaetani, agendo d’istinto e con una calma degna di elogio, si è immediatamente attivato per prestare soccorso.

La sua formazione professionale, unita a un innato senso di responsabilità civica, gli ha permesso di intervenire con competenza, applicando le procedure di primo soccorso per arginare l’emorragia, un intervento cruciale che ha stabilizzato il ferito in attesa dell’arrivo del personale sanitario specializzato.

Questo gesto, che ha superato la semplice assistenza e si è configurato come un vero e proprio salvataggio, ha commosso la comunità di Corinaldo e ha sottolineato l’importanza del senso di appartenenza e della solidarietà, valori spesso messi alla prova nella frenesia della vita quotidiana.

L’appuntato Gaetani, con la sua azione, ha rappresentato un esempio concreto di come la preparazione, l’umanità e la disponibilità al servizio possano fare la differenza in situazioni di emergenza, trasformando un evento potenzialmente fatale in una storia di speranza.

Il sindaco Gianni Aloisi, riconoscendo la straordinaria prontezza e l’altruismo dimostrati dall’appuntato, ha voluto dedicargli un riconoscimento formale in municipio, un gesto simbolico per celebrare non solo l’eroismo individuale, ma anche il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il benessere della collettività, andando oltre il semplice adempimento del dovere e incarnando un modello di cittadinanza attiva e responsabile.

L’episodio si configura quindi come un’occasione per riflettere sull’importanza della formazione in materia di primo soccorso e sull’urgenza di promuovere una cultura della solidarietà e della collaborazione, dove ogni individuo si senta chiamato a contribuire al bene comune.