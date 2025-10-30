Aquae Virtus: Turismo e Resilienza nel Cuore dell’Appennino

La resilienza di un territorio ferito, come quelli del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, si alimenta dalla riscoperta e dalla promozione integrata del suo capitale intrinseco: la ricchezza naturale, il patrimonio culturale sedimentato nel tempo e le peculiarità legate alle risorse termali.

In quest’ottica si è configurato il progetto Aquae Virtus, un’iniziativa strategica inserita nel programma Nextappennino e coordinata dalla struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Guido Castelli, che ambisce a riaccendere i motori di un’economia locale duramente provata.

Il Comune di Acquasanta, in un approccio collaborativo che ne sottolinea l’importanza, ha stretto un partenariato pubblico-privato inedito con NextLab di Ascoli Piceno e la Pro Loco, creando una sinergia volta a trascendere i confini amministrativi e a massimizzare l’impatto del progetto.

L’accordo non si limita alla mera gestione di fondi, ma si pone come catalizzatore di un cambiamento strutturale, mirato a trasformare le risorse locali in un vero e proprio volano di sviluppo sostenibile.

L’approccio è quello di una progettazione partecipata, che coinvolge attivamente la comunità e gli stakeholder locali, perché la rinascita debba essere percepita e abbracciata da tutti.

L’assessora comunale al Turismo, Elisa Ionni, ha evidenziato come il progetto rappresenti un percorso graduale e ponderato verso la creazione di un’offerta turistica diversificata e inclusiva.

Non si tratta solo di accogliere visitatori, ma di offrire esperienze immersive, capaci di valorizzare le tradizioni locali, promuovere l’artigianato e favorire la creazione di opportunità di lavoro.

Il turismo, in questa visione, è uno strumento di coesione sociale e di rivitalizzazione economica.

Roberto Bedini, amministratore di NextLab, ha definito l’incontro di presentazione come un momento cruciale per l’ascolto attivo e la raccolta di spunti innovativi.

L’obiettivo è quello di costruire un sistema turistico originale, focalizzato su percorsi esperienziali autentici e rispettosi dell’ambiente, che permettano ai visitatori di entrare in contatto diretto con la storia, la cultura e le persone del territorio.

Questa transizione verso un turismo esperienziale implica una profonda riflessione sulla sostenibilità, non solo ambientale, ma anche sociale ed economica.

Si tratta di creare un circolo virtuoso che benefici le generazioni presenti e future, preservando l’identità e le peculiarità del territorio appenninico.

L’iniziativa, dunque, si configura come un investimento nel futuro, un atto di speranza e un impegno concreto per la ricostruzione non solo fisica, ma anche sociale ed economica delle comunità colpite.