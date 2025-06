Aquiloni di legno: un volo creativo sulla spiaggia di Ancona

Sulla spiaggia di Palombina, ad Ancona, si è levato un’inattesa e suggestiva flotta di aquiloni in legno, le “Eteree”, culminando un percorso educativo innovativo e profondamente radicato nel territorio. Questo evento, celebrato l’8 giugno alla presenza delle autorità cittadine, ha rappresentato la naturale conclusione di un anno scolastico dedicato all’esplorazione del rapporto tra architettura, arte, gioco e comunità.Il progetto, ideato e guidato dalla Scuola di Architettura (SOUxAncona), nata su impulso del professor Gianluigi Mondaini e sostenuta dall’Hub for Heritage and Habitat (DICEA-UNIVPM), ha coinvolto bambini dai 7 ai 12 anni in un’esperienza di apprendimento multidisciplinare che ha trascende i confini tradizionali dell’istruzione. Ben oltre la semplice costruzione di aquiloni, i bambini hanno intrapreso un viaggio nella progettazione, non solo di spazi fisici ma anche di relazioni sociali, di visioni del futuro e di aspirazioni individuali.La Scuola SOUxAncona, con la sua visione pionieristica, si propone come un laboratorio aperto al territorio, un luogo dove la ricerca accademica si fonde con la pratica creativa e l’impegno sociale. La presenza di professionisti – architetti, designer, artisti e tutor – ha creato un ambiente stimolante e inclusivo, dove ogni bambino ha potuto esprimere il proprio potenziale e contribuire attivamente al progetto.Le “Eteree” non sono semplici oggetti giocattolo, ma simboli tangibili di questo percorso formativo: creature leggere e poetiche che aspirano a conquistare il cielo, portando con sé la speranza di un futuro condiviso e la bellezza della creatività collettiva. La loro realizzazione è il frutto di trenta incontri intensi, durante i quali i bambini hanno sperimentato materiali, tecniche costruttive e principi di design, imparando a collaborare, a risolvere problemi e a trasformare le proprie idee in realtà.Il successo dell’iniziativa è stato possibile grazie a una rete di partnership che ha visto il coinvolgimento di istituzioni culturali come il Museo Tattile Statale Omero e il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, laboratori innovativi come Mappelab e Gagliardini, aziende sensibili al valore della cultura e dell’educazione come Astea Energia, The Begin Hotels e Tonidigrigio, e l’apporto cruciale dell’Ordine degli Ingegneri e dell’Ordine degli Architetti e Paesaggisti della provincia di Ancona. Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell’Università Politecnica delle Marche ha fornito un supporto fondamentale, consolidando il progetto come un esempio virtuoso di contaminazione positiva tra ricerca, didattica e comunità. L’impegno dei ragazzi dell’associazione cento55, in veste di tutor, ha arricchito ulteriormente l’esperienza, creando un ponte tra generazioni e promuovendo la trasmissione di competenze e valori.