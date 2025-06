Arianna Orazi: L’avvocato svela un’inattesa burocrazia

Nel complesso scenario giuridico che circonda la vicenda di Arianna Orazi, condannata all’ergastolo per il tragico omicidio della madre, Rosina Carsetti, a Montecassiano, si è verificata una sequenza di eventi che ha generato confusione e sollevato interrogativi procedurali. L’arresto della donna, avvenuto a Piove di Sacco (Padova) dopo un iniziale allontanamento dal suo domicilio, ha inizialmente suggerito un tentativo di fuga, una percezione poi contestata dal suo legale, l’avvocato Olindo Dionisi.La narrazione dell’avvocato Dionisi introduce elementi cruciali che mettono in discussione la presunta evasione. Secondo la sua versione, Arianna Orazi, consapevole della sentenza definitiva emessa dalla Corte di Cassazione e dell’imminente ordine di carcerazione, aveva espresso l’intenzione di costituirsi volontariamente presso il carcere di Bollate. Tuttavia, un ostacolo burocratico – la mancata immediata disponibilità dell’ordine di carcerazione all’interno dei sistemi informatici – aveva impedito la sua detenzione in quella sede.Questo episodio, pur nella sua apparente banalità, apre una riflessione più ampia sulla gestione degli ordini di carcerazione e sull’importanza della sincronizzazione tra le diverse istituzioni coinvolte nel processo. La difficoltà di Arianna Orazi di costituirsi spontaneamente solleva interrogativi sulla rapidità e l’efficienza dei meccanismi di comunicazione tra la magistratura, le forze dell’ordine e l’amministrazione penitenziaria. La donna, dopo il fallito tentativo di costituzione a Bollate, si era recata in un luogo sicuro nel Padovano, in attesa di ulteriori istruzioni. L’avvocato, informato della situazione, aveva attivato le necessarie procedure per ottenere l’ordine di carcerazione, che era stato successivamente emesso.La decisione dell’avvocato di suggerire ad Arianna Orazi di recarsi in una caserma vicina a Bollate, confidando in un trasferimento diretto al carcere, si è rivelata sfortunata, poiché l’arresto è avvenuto prima che potesse concretizzarsi tale possibilità. La percezione di un tentativo di fuga, scaturita dall’allontanamento dal proprio domicilio e dalla successiva localizzazione da parte dei Carabinieri, ha portato a un intervento immediato.La ricostruzione fornita dal legale insiste sulla natura involontaria del suo allontanamento, sottolineando che, se avesse realmente inteso sottrarsi alla giustizia, avrebbe potuto farlo ben prima, vista la libertà concessale dal dicembre 2022. La volontà di costituirsi spontaneamente, sostiene l’avvocato, è un atto lecito e non configura reato. L’auspicio è che la vicenda non conduca alla formalizzazione di una dichiarazione di latitanza, un’etichetta che non rispecchierebbe la reale dinamica degli eventi.La vicenda di Arianna Orazi, dunque, si configura non come un tentativo di evasione, ma come un complesso intreccio di errori procedurali, incomprensioni e ritardi burocratici, che hanno temporaneamente offuscato la volontà di cooperazione della donna con le autorità giudiziarie. L’esigenza di revisione dei protocolli di gestione degli ordini di carcerazione e di un più efficiente coordinamento tra le istituzioni coinvolte emerge come lezione fondamentale da questa inattesa e intricata sequenza di eventi.